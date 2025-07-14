中評關注：陳玉鈴罷免案失敗　藍綠皆警訊

民進黨籍南投縣議員陳玉鈴。（取自陳玉鈴臉書） 中評社南投7月14日電（記者 方敬為）民進黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案13日投開票，該案為全台大罷免行動唯一成案的綠營民代罷免案，雖然同意票遠高於不同意票，但因為同意票數未達罷免門檻，仍宣告失敗。根據統計，投票率僅三成，投票率低成為罷免失利的主要原因，該罷免案投票結果對正反陣營皆是警訊，後續的罷免案只要一方投票動員力不足，無法催高投票率，可能就會失利。



南投縣第四選區（竹山、鹿谷）縣議員陳玉鈴罷免案13日投開票，根據選委會統計，陳玉鈴罷免案投票人總數為5萬7207人，投票人數為1萬8171人，投票率為31.76%，有效票為1萬8027票，其中同意罷免票數為1萬2160票，佔67.45%；不同意罷免票數5867票，佔32.55%，無效票為144票。有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，惟同意票數不足原選舉區選舉人總數25%以上，投票結果為否決。



該罷免案為全台大罷免行動唯一成案的綠營民代罷免案，原先藍營將其視為宣洩憤怒的出口，未料投票率不如預期，雖然同意票遠高於不同意票，但仍無法成功將陳玉鈴罷免，讓藍營支持者相當洩氣。不過，陳玉鈴在2022年九合一選舉僅以5028票就當選縣議員，如今同意罷免卻有1.2萬票，票數差距也足以讓地方綠營民代感到震撼。



該結果對罷免與反罷免陣營皆是警訊，這次罷免方積極催票，藍委游顥2024年選舉在竹山鎮的得票數就有1萬6087票，照理說應該能輕易達到罷免門檻，但最終投票率仍偏低，罷免方的動員力究竟出了什麼問題，值得探討。



而反罷免方鼓勵支持者投下不同意票，卻只有比先前當選票數再多出839票，若非未達罷免門檻，按票數對決，陳玉鈴勢必得被罷免。換言之，在罷免投票方面，只要投票率低，就很可能罷免失敗，或者反罷免失敗，後續的罷免藍委投票，各陣營要如何催高投票率，將是成敗關鍵。

