中評關注：唯一罷綠功敗垂成　對藍仍有利多

國民黨面臨大罷免危機。（中評社資料照） 中評社台北7月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴，是全台唯一的罷綠投票，最終結果雖有12160張同意票，遠超過不同意的5868票，但因未達選舉人數的門檻1/4（約14302票），最終功敗垂成。儘管如此，從此次投票結果及選情氛圍來看，此役對藍營而言，有機會轉化為726對抗綠營發動大罷免的利多。



主因就在於，原本罷免縣市議員的門檻就非常高，以陳玉鈴2022年僅以5028票吊車尾當選南投縣議員為例，此次罷免的同意投票卻需要超過14302票才算通過門檻，門檻幾近選區實際動員極限。因此，藍營內部對此次罷免案的成功率原本就不抱過高期待，但是否能藉由此役累積動員能量、提振藍營接下來的抗罷信心，才是最關鍵的重點。



此次投票涵蓋南投縣的竹山、鹿谷兩鄉，該區藍綠基本盤相當，總選舉人數為5萬7207人，投票率約三成，並非媒體關注焦點。但即使在這樣的條件下，藍營仍能催出逾1.2萬張同意罷免票，顯示藍綠勢均力敵下，社會對已執政九年多的綠營，存在一定程度的不滿。



藍營在該地的罷免主打的是，不僅是針對陳玉鈴個人，更是對民進黨中央執政傲慢的一次反擊，從投票意向來看，這股民氣確實是可用，也為藍營接下來迎戰726大罷免，提供了寶貴的訊號。



另外，值得注意的是，南投兩位藍委馬文君、游顥的罷免投票，是在8月23日另行舉行。此次罷綠雖未能跨過門檻，卻證明即使在相對冷門的投票中，藍營在該地仍擁有穩定的基本盤與動員能力。這對馬文君、游顥而言，無疑是一劑強心針，也讓藍營更有底氣面對後續的罷免挑戰。



總體而言，雖然此次藍營發動的全台唯一罷綠投票最終功敗垂成，但已透過此役，確認在目前藍營面對綠營政治和司法的全面追殺下，仍能機會催出一定規模的基層動員，重點就在於如何把民眾對綠營“中央”執政的不滿轉化為選票，這將是藍營能否跨過大罷免的關鍵。

