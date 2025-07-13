民眾黨百人台南救災　嗆賴不做小草來做

民眾黨台南市黨部13日號召小草，加上各地慈善會等義工總人數破百人，一同在七股區西寮里協助災民清運家園。（圖：民眾黨台南市黨部提供） 中評社台南7月13日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨台南市黨部13日號召小草，加上各地慈善會等義工總人數破百人，一同在七股區西寮里協助災民清運家園。針對賴清德南下勘災要災民“不能什麼事情都靠‘國軍′”，主委顏耀星更嗆“賴清德不做，小草來做！”



丹娜絲颱風肆虐南台灣，導致停電多日。顏耀星13日率民眾黨台南市黨部副主委江明宗、執行長江品璁、副執行長陳詩薇，以及榮譽主委林乃立與東區主任陳進男等市黨部主要幹部投入救災工作，盼能盡快讓民眾恢復日常生活。



顏耀星表示，災民苦苦期盼政府盡速救災，未料賴清德數次南下勘災，面對災民當眾陳情，不但沒有同理心，反而要求人民自己想辦法，說出這種話真的表示他已經完全被權力沖昏了頭，完全不懂苦民所苦。



江品璁指出，除提供物資外，市黨部還有工班可以免費協助災民簡易水電維修，12日到麻豆幫助果農清理落果，13日協助七股區西寮里清運，14日也會再號召志工到安平的瑞復益智中心協助身心障礙院生整理環境。



林乃立說颱風過後，積水家具、垃圾遍布災區，擔心會引發登革熱疫情，小草們主動出來幫忙清運，但政府應該是人民的依靠，現在卻遇到危機就甩鍋，種種作為只會令人民寒心。



江明宗批，民進黨在民眾受災期間繼續忙著罷免宣講，台南市民的受災比不上民進黨的政治利益。災區急需各種調度，早該設置前進指揮中心，民進黨卻把心力放在罷免遶境，受災戶成了可割可棄的棋子，誰還願意支持民進黨？