高雄鋰電池廠大火　陳其邁令停工從嚴究責

高雄市三元能源公司鋰電池工廠發生火警，高雄市消防局前往搶救。（照片：高雄市消防局提供） 中評社高雄7月14日電／台泥位於高雄市小港區三元能源公司鋰電池工廠今天清晨5時許火警，高雄市消防局出動46車、91人前往搶救，也出動機器人灌救，導致12名員工及3名消防人員輕傷送醫。民進黨籍高雄市長陳其邁表示，鋰電池工廠有化學物質，安全管理或消防等應採最高標準，先要求全部停工，會從嚴追究責任。



三元能源科技高雄鋰電池廠，為全台首座超級電池工廠，引進先進製程及設備，所生產的高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池，年產能達1.8GW，相當於一年可生產2.4萬輛電動汽車所需長程電池量。台泥今天發出聲明表示，起火點位於電池半成品倉庫，廠內自動灑水系統於第一時間啟動控制火勢；事故發生後，相關政府單位已在廠區周邊展開空氣品質監測，也將全力配合各項調查與後續應變作業。



趕到現場關切的陳其邁表示，15人均無生命危險，而成品區和製程區火勢已控制，目前以機器人處理餘火。除高雄市政府環境保護局將開罰，也會請台灣三元能源科技股份有限公司檢討救火過程是否落實相關標準程序。



高雄市消防局長王志平說，消防人員入室不久後發生爆炸，3名消防人員輕微灼傷，而12名受傷員工是逃生時擦撞傷。

