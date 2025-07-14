竟開始想念蔡　游淑慧：原來還有更爛的

國民黨籍台北市議員游淑慧。（中評社 資料照） 中評社台北7月14日電／賴清德上任後許多言行引發爭議，中國國民黨籍台北市議員游淑慧透露，之前曾有民進黨公職人員向她表示，賴上任後就會想念前任蔡英文，當時游還心想怎麼可能會想念蔡。如今她感嘆表示，她確實開始想念蔡英文了，“原來比較是殘酷的，爛以外還有更爛的”。



根據《中時新聞網》報導，游淑慧13日在政論節目《TVBS戰情室》中指出，民進黨如今無論是在救災方面或是內政治理上全面停擺，把所有人力放在大罷免上，讓很多人覺得很煩。如今許多民調顯示已不是衹有藍營的支持者反對大罷免，連中間選民也對於大罷免感到不滿。



賴清德上任後，政壇掀起大罷免潮。游淑慧透露，以前曾有民進黨公職人員要她別罵蔡英文，並稱等賴上台後，就會想念蔡英文了。當時她還心想怎麼可能會想念蔡英文，如今游坦言必須跟該名民進黨公職人員道歉。她說賴上台這一年，她確實開始想念蔡英文了，“原來比較是殘酷的，爛以外還有更爛的”。



游淑慧指出，對於投下不同意罷免票，不只是不同意罷免藍委，而是不同意民進黨這9年的治理、不同意民進黨的不務正業以及不同意民進黨的司法不公。游強調，很多中間選民都想要出來投下這一張不同意票。