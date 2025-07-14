柯文哲明開延押庭　黃國昌坦言很難樂觀

民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北7月14日電／台灣民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉及京華城、政治獻金等案，已遭羈押禁見逾10個月，明天法院將再度召開延押庭，決定是否繼續羈押。民眾黨主席黃國昌14日在臉書發文表示，京華城案子起訴已超過半年，其實早就沒有關押柯的理由與必要。但從2大檢察官最近的狀況，及審檢聯手持續上演“檢察官不斷自打臉、法官卻忙著救援”的劇碼來看，情況“很難樂觀”。



“法務部”今年開出24名一審主任檢察官缺額，9位民選檢審委員召開“會前會”選出36人入圍名單。名單11日上午由提交後正式由檢審會追認，2周後，將由“法務部長”鄭銘謙圈選其中24人調升。名單之中，偵辦柯文哲案的台北地檢署檢察官林俊言、唐仲慶皆入圍，較為搶眼。唐仲慶曾與基隆地檢署主任檢察官黃聖，共同支援台灣“高檢署”檢察官陳韻如，就馬英九所涉及的“三中案”蒞庭。



黃國昌14日在臉書發文表示，明天柯文哲將再度出庭，法官將召開延押庭，決定是否繼續羈押柯主席。案子起訴已超過半年，其實早就沒有關押柯主席的理由與必要，否則前一次的延押裁定，就不會只剩蒼白無力的例稿。然而，從審理開始迄今“檢察官不斷自打臉、法官卻忙著救援”的“審檢聯手”情況看來，很難樂觀。



黃國昌指出，上週四柯文哲在法庭上質疑，資料都在檢察官手中，有的甚至根本沒出現在法庭，但為何可以一而再、再而三在媒體上公布，痛批北檢已經到了“唾面自乾”的程度。

