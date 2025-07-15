美對台關稅未明　李哲華：業者只能自求生路

南投縣工商發展投資策進會總幹事李哲華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月15日電（記者 方敬為）美國總統特朗普近來陸續公布對等關稅稅率，但名單遲未見到台灣，南投縣工商發展投資策進會總幹事李哲華接受中評社訪問表示，美國對日本、韓國課徵的對等關稅都落在25%，就連北美區域的加拿大關稅稅率都高達35%，台灣能否談到好的稅率，無可預測，工商業者都怕關稅海嘯再襲，尤其近期台幣走強，倘若輸美關稅依舊高漲，恐怕是雙重打擊。



李哲華，曾任馬政府時代“總統府”副秘書長室主任、國民黨副主席兼秘書長辦公室主任、國民黨青年團執行長、國民黨行政管理委員會副主委、台北市政府民政局機要秘書、國民黨組織發展委員會主委、高雄市黨部主委、南投縣黨部主委等職。



美國總統特朗普連日公布最新對等關稅名單，稅率從25%至40%不等，涵蓋亞洲、新興市場等多個貿易夥伴，將於今年8月1日起生效，其中日本與韓國被課徵25%、緬甸與老撾面臨40%，巴西則遭課徵50%，為目前公佈的所有名單之中稅率最高。台灣迄今仍未公布。



李哲華表示，之前美國首次公布對等關稅稅率，台灣的輸美關稅高達32%，當時就讓工商界一片哀嚎，不過特朗普隨後又宣布90天的緩衝期，目前隨著寬限期屆滿，業者又開始緊張起來。雖然有部分觀察認為，美國對台關稅課徵可望落在25%以下，但由於特朗普的不確定性，加上台灣官方目前也未對內說明談判進度及具體情況，整體對美貿易情勢不明朗，業者都不敢太樂觀。



李哲華提到，南投許多中小企業趁著前一陣子協商寬限期間，趕忙接單出貨，美國方面的買家也集中下單，就是要在90天內，關稅稅率10%的階段，盡量囤貨，不過最近這股買氣隨著對等關稅陸續公布，也漸漸緊縮，目前許多業者就是接不到單，停止運作的狀態。接下來比較棘手之處在於，業者的人力調度、產線調整、營運規模等都可能因為對等關稅的確定，而需要因應變化。

