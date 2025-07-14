新竹棒球場有大弊端　黃國昌痛罵垃圾廠商

民眾黨主席黃國昌(右)今日赴新竹棒球場考察並受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月14日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌今日率領民眾黨“立法院”黨團赴新竹棒球場考察，黃在聽取簡報後質疑，新竹棒球場承包商竟把土挖去賣，然後再填廢棄物來賺兩手，行徑非常惡劣，怎麼會有廠商這麼垃圾？



民眾黨“立法院”黨團今日赴新竹棒球場考察，包括黃國昌、民眾黨籍“立法委員”劉書彬、民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡等人都到場。



新竹市政府工務處今日公布新竹棒球場2019年挖土回填的影片顯示，2019年8月3日廠商開始剔除外野草皮，8月5日開挖原有土方後被載走，9月則開始回填拆除的混凝土塊等廢棄物，9月7日更有大量廢棄物被回填，深度約達2米。這些塊石與土方混合填入，表面再覆蓋原土層，外觀難以察覺。



黃國昌在聽取完簡報與看完影片後表示，他看起來這就是把這些土挖去賣，然後再填廢棄物來賺兩手，非常惡劣的行徑。把土挖去賣，再回填廢棄物的手法，怎麼會有廠商這麼垃圾？但有刑事調查手段的衹有檢察官，其他的公權力機關包括市政府也很困難。



黃國昌強調，“交通部”和體育署的預算分多次編列給付，有無定期查核檢討都要查清楚，不該濫花人民稅金。面對新竹棒球場現在只能雙管齊下，新竹市府辛苦點收拾爛攤子，民眾黨團則回到“立法院”，繼續追查其中的弊端。