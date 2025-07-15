中評關注：白營再挖新竹大秘寶救高能奏效？

民眾黨主席黃國昌14日大動作赴新竹棒球場考察。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月15日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌14日大動作到新竹棒球場考察，似有意為此助攻遭罷免且停職中的新竹市長高虹安。這也讓人想起2022年高參選新竹市長時因猛攻新竹棒球場議題，打得綠營灰頭土臉，最後也順利當選。只是這回白營再挖“新竹大秘寶”，能否在罷免最後階段再次搶救高成功？則有待考驗。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。



斥資新台幣近12億元改建的新竹棒球場在2022年7月22日重新啟用，蔡英文還特別到場觀賽，給足當時參選桃園市長的民進黨籍前新竹市長林智堅面子，林也想藉由新竹棒球場重啟的政績，擺脫當時身陷碩士論文抄襲風暴的困境。沒想到，新竹棒球場僅重啟2天，打了2場比賽就導致球員受傷，因此停用至今已近3年。



高虹安在2022年參選新竹市長初期，因藍白尚未合作，一度陷入遭藍綠夾攻的窘境，後來因新竹棒球場啟用2天就停用，高當時就主打若當選要全面徹查“新竹大秘寶”，獲得許多選民的認同，高在競選期間也靠著猛攻新竹棒球場案一再得分，最後在藍營選擇棄保力挺高後，高最後才順利當選。



但高虹安上任後，卻因涉嫌詐領助理費案一再鬧上新聞版面，當時就遭綠營質疑，每當高有負面新聞出現時，就會去挖新竹棒球場來轉移焦點。只是這回，距離7月26日罷免投票日最後倒數階段，邱臣遠像告御狀般找來黃國昌再挖“新竹大秘寶”的策略能否奏效？則有待觀察。

