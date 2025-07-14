核安會：福島今再排核廢水　對台影響極輕微

台官方跨部會合作執行台海周邊海域輻射監測。(照片：“核安會”網站) 中評社台北7月14日電／台灣“核能安全委員會”今日表示，日本福島第一核電廠今天啟動第13批次含氚廢水排放作業，預計將排放7800噸。日本福島第一核電廠已排放12批次含氚廢水，目前影響區域以日本本州東部海域為主，對台灣周遭海域影響極為輕微。



“核能安全委員會”今天發布新聞稿表示，福島第一核電廠於7月14日開始啟動第13批次含氚廢水排放作業，預計以19天時間排放7800噸，預估氚總活度約2.0兆貝克。



“核安會”指出，東京電力公司7月10日公布含氚廢水的分析結果，氚以外的核種濃度與法規限值比值總和為0.11，符合小於1的判定值。另東電公司委託的第三方實驗室株式會社化研與日本政府委託的JAEA大熊分析研究中心分析結果分別為0.11及0.096，與東電公司分析結果一致。



“核安會”表示，持續掌握國際原子能總署（IAEA）審查與監測作為。IAEA與來自阿根廷、加拿大、韓國、中國、美國、越南、俄羅斯的國際專家，於今年5月26日至30日赴日，進行排放後第4次安全性審查任務，專家審查團初步表示日本含氚廢水排放設備與監測符合國際安全標準。



此外，IAEA曾於去年10月啟動第一次追加取樣監測措施，包含中國、韓國、瑞士的國際專家赴福島地區執行海水取樣，已於6月2日公布檢測結果均無異常。



氣象署每天依日本福島第一核電廠實際排放狀況進行含氚廢水擴散濃度預報，自2023年8月24日排放迄今，已累計排放12批次，合計排放9萬3997噸與氚總活度20.1兆貝克，目前影響區域仍以“日本本州東部海域”為主，對台灣周遭海域影響極為輕微，海水氚濃度均低於儀器最小可測值。



“核安會”表示，透過跨部會合作執行海域輻射監測，今年度截至7月6日，已完成2099件海域樣本分析；自2017年起至今已累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共計1萬4453件樣本分析，各項分析結果無輻射異常。