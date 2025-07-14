介文汲曝美國要台灣開放市場比關稅更嚴重

針對台美關稅談判尚未公布結果，介文汲分析台灣恐會面臨要對美開放市場的嚴重問題。（照片：介文汲臉書） 中評社台北7月14日電／美國總統特朗普12日宣布，自8月1日起，對歐盟、墨西哥出口到美國的商品將課徵30%關稅，但台灣的關稅稅率至今尚未出爐。對此，台駐紐西蘭前代表介文汲指出，相較於關稅稅率，台灣進口美產品及服務若被要求全面開放，將會是個嚴重問題、對市場的衝擊會更大，因此他喊話，“衷心希望談判者是將台灣利益置於政黨利益之上”。



特朗普12日宣布，自8月1日起，對歐盟和墨西哥出口到美國的商品將課徵30%關稅，對於歐盟新的關稅稅率比預期高，歐洲各國領袖相當震驚，歐盟執委會主席范德賴恩13日表示，目前仍舊希望與美國可以達成協議，但歐洲專家指出，如果接下來美、歐的稅率保持不變，“那就意味著貿易戰”。



對於歐盟和墨西哥被課徵30%關稅，介文汲今天在臉書發文表示，若從談判角度看，這顯示對於前3個月與歐盟、墨西哥的談判狀況，美國感到不滿意，所以抬高要價、警告施壓。而在先前，日本的稅率也被增加1%，雖然不多，但這也是一種警告施壓。他認為，在美國首要談判對象中，目前僅台灣未被公佈新税率，拖久對台灣不利，會有這種情況，可能是美方另有更有利考量，所以稍緩公布。



介文汲分析，若只談美國對台税率，對台灣的衝擊恐不及對美產品及服務全面開放的市場衝擊大，因為台灣現在對美國汽車、稻米等產品進口仍課高關稅，金融、電信、教育等服務業亦僅部份開放，若被要求全面完全開放，才是嚴重問題。介文汲也感嘆，台灣民主政治走到今日，已演變成政黨利益高於一切，這次與美國的貿易談判，關係台灣經濟興亡至鉅，“衷心希望談判者是將台灣利益置於政黨利益之上”。