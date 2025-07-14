美進口車若0關稅　阮慕驊：代價超乎想像

外傳對美進口車可能零關稅。阮慕驊提醒政府，別只顧著答應美國，卻忘了WTO規則與CPTPP的壓力。（阮慕驊臉書） 中評社台北7月14日電／美國總統特朗普陸續公布各國關稅稅率，截至目前台灣仍未入列，傳出卡在進口車關稅，美國態度相當強硬，爭取整車關稅“一次到位”降至零關稅。財經專家阮慕驊提醒政府，別只顧著答應美國，卻忘了世界貿易組織(WTO)規則與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的壓力。



美國對等關稅影響台灣汽車市場，關稅議題造成汽車市場緩購，進口車商為避免繳完貨物稅、關稅後政府降稅，車商與消費者遭遇損失，遲遲不願提車。市場傳出近3萬進口車停在台北港。不過車商表示，雖目前汽車關稅問題仍未最後定案，但近期政府釋出降低關稅會以美國車為主，台北港大量庫存可望逐漸消化。



阮慕驊13日在臉書發文表示，調降美國進口車關稅茲事體大，經濟部難道忘了WTO？若只調降美國車關稅，難保其他成員不會去WTO申訴。就算不會，就算台美關稅協議只適用台美，不適用“第三國”。但別忘了，台灣還想加入CPTPP吧，他不相信CPTPP成員不會要求比照台美協議。



因汽車關稅仍未定案，台灣車市瀰漫觀望氛圍，傳出近3萬進口車都停在台北港。從汽車掛牌數也可看出端倪，5月領牌數僅3.19萬輛，相較2024年同期大幅衰退23.1%，業者預估6月也僅3.3萬輛。



CPTPP是亞太地區中，具備高規格標準的自由貿易協定，參與此協定的成員，彼此承諾降低關稅、開放市場及遵守國際貿易的相關規範。假若台灣有意願加入此協定，則無可避免地，必須正視給予所有成員“公平待遇”的壓力。