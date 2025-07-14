三元能源大火供應鏈大亂　調度南科廠救援

高雄市小港區的台泥子公司三元能源科技電池廠14日清晨5時驚傳爆炸起火。（照片：高雄市消防局提供） 中評社台北7月14日電／台泥位於高雄市小港區的子公司三元能源科技鋰電池廠，14日清晨5時驚傳爆炸起火，民進黨籍高雄市長陳其邁已下令全線停工，產線要復工恐怕至少3個月，財損恐達數億元。台泥今天表示，“停工時間、相關損失仍有待評估”，強調已由南科廠彈性支援出貨，正積極與客戶溝通減少影響。



台泥指出，三元能源科技所屬的Molicel是台灣關鍵電芯大廠，也是目前台灣唯一成功打入國際高端電芯品牌供應鏈，並同時供應超跑、電動機車與無人機等高端應用市場的電芯製造商。



台泥說明，此次事件雖對部分生產造成影響，但已有部分出貨可由南科廠彈性支援，正積極與國內外客戶溝通，盡量減少對客戶的影響。至於外傳的客戶特斯拉並非客戶。



產業人士透露，這次起火點位於進行第一次充電作業的電池半成品倉庫，成品區付之一炬，部分生產線也受波及。三元能源已被勒令停工，必須先釐清火災原因，後續廠房得重建、提出復工計劃，再經高市府復查等繁瑣程序，“最快也要3個月才能復工，但仍得看後續進度”。



對此，台泥集團低調回應，針對停工時間、相關損失仍有待進一步評估，未透露具體數字。不過，產業界推估，以三元能源預計創造百億元年產值的規模，若停工3個月的損失恐達數億元。