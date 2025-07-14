台“央行”出手房市降溫售屋平均少賺36萬

近一年成屋住宅大樓平均轉售價差。（照片：台灣房屋提供） 中評社台北7月14日電／台灣房屋統計近1年全台成屋住宅大樓交易的獲利已連2季下滑，今年Q1平均獲利402萬元，比起2024年Q3的高點縮水約36.2萬元。專家指出，市場溫吞，逼得換屋族、囤房族和周轉族讓利態度較積極，使近期轉售交易的增值金額下修。



台灣房屋根據實價登錄資料，統計近1年各季成屋住宅大樓最新成交價和前手交易的價差，結果顯示2024年Q3是近1年多來的獲利高點，全台平均轉售賺438.2萬元，之後連續兩季下滑，今年Q1全台的平均獲利為402萬元，比起2024年Q3的高點縮水約36.2萬元。



台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年Q3季末央行祭出嚴格的第七波信用管制，促使房市從大多頭降溫，因此全台平均轉售增值金額也在去年Q3達到高峰後開始反轉，尤其今年買氣持續緊縮，買家出價的心態更加保守，轉售獲利空間預估還會持續收斂，賣方“先跑先贏”的氣氛也將愈來愈濃厚。



張旭嵐進一步指出，在景氣溫吞的大環境下，三類賣方的讓利態度較積極，使近期轉售交易的增值金額下修。首先是“換屋族”，為爭取首購貸款簽下1年出售的切結書，有短期內出脫舊屋的急迫性，價格放軟的情況也最鮮明。



其次是“囤房族”，囤房稅開徵後持有成本上揚，使多屋族盤點手中資產汰弱留強，將租金投報率低、增值空間有限的物件優先出脫獲利了結；另外還有“周轉族”，在房市走空之際仍堅定賣屋者，張旭嵐判斷，不排除有時間的迫切性，包括個人投資或公司的資金運用等財務規畫，以讓小利換取其他投資上更大的獲利選擇。



進一步觀察七大都會區獲利表現，以新竹地區的轉售增值空間縮水最明顯，今年Q1與第七波打炒房的去年Q3相比，轉售增值金額少了近144萬元；桃園則是先蹲後跳，去年Q4小幅下滑後，今年Q1轉售增值金額再度走揚至409.5萬元刷新紀錄。

