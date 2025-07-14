“國安基金”暫不退場57天砸77億護盤股市

“國安”基金執行秘書阮清華。（中評社 資料照） 中評社台北7月14日電／“國安”基金今天召開例會，決議繼續護盤。據最新財報，“國安”基金4月9日進場至6月底止、累計57個交易日，投入金額新台幣逾77億元。帳上未實現損益為11.8億元，應收股利收入4300多萬元。



“國安”基金今召開第125次例行委員會議，就近期海內外政經情勢等因素進行充分討論。考量國際政經不確定因素仍多，包括美國對等關稅措施仍未全面底定，決議持續執行任務，以維護投資信心及資本市場穩定。



“國安”基金今天召開第2季例會，為這次授權進場後的第一次例會，並於會後公布財報，公開至6月底的進場情形及績效。



4月初美國總統特朗普對等關稅重拳引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓。“國安”基金4月8日召開委員會，拍板授權執行市場安定任務，最快4月9日進場護台股，可運用資金新台幣5000億元，為“國安”基金設置以來第9度護盤。



特朗普政府4月2日公布對等關稅，引發全球股市重挫，台股4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點。8日續跌772.4點、跌幅4.02%。為維持投資人信心，“國安”基金4月8日提前召開第1季例行性會議，決議啟動第9次護盤，執行市場安全任務。“國安”基金過去8次進場，以2000年10月第2次進場投入逾1200億元最多；最近1次進場護盤則是2022年7月，共275天，創史上最長護盤期間。