中評現場：台南西寮滿目瘡痍　災民憂染疫

台南市七股區西寮里颱風後清出許多廢棄物，等待清運。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月15日電（記者 蔣繼平）颱風丹娜絲重創南台灣，台南市七股區的西寮里是重災區，颱風來襲時遭遇海水倒灌、強風摧毀，滿目瘡痍。由於災後沒水沒電好幾天，復原進度緩慢，這兩天外界資源挹注協助清理家園，現在因為垃圾量多，環境衛生有隱憂，小村落再度呼籲市府加緊清運及消毒。



西寮里有部分民宅大概清掃完畢，但仍有許多民宅持續清理中。一名七旬的阿嬤下午獨自在家清掃，門前放滿遭淹的家具及衣服雜物等。阿嬤眼眶泛紅地說，洗了一整天的衣服，都還洗不完，味道相當難聞，蟲咬、日曬也讓她皮膚相當難受，讓人聽了很是心疼。



台南市七股區西寮里在丹娜絲颱風來襲時遭遇海水倒灌，海水衝入家園，最高水位逾150公分，許多住戶在驚慌中攙扶長者攀上屋頂逃生，命懸一線。災後純朴的小漁村百餘棟房屋屋頂被掀飛、損毀，滿地的破碎鐵皮與屋瓦。經過村民向外界求援，這兩、三天各界湧入救災。



七股區西寮里長柯勝強14日向中評社表示，目前各界善心人士湧入救災及協助清理家園，現在最擔心的是，垃圾不趕快清理，登革熱會開始流行，他憂心村內的人染疫，也希望清走後再用水車全面清潔消毒過一遍，比較不會有孳生病媒蚊。



柯勝強指出，西寮里實際居住70戶到80戶，這裡都是老年人，年輕人都出外工作，中年人都是身體較差的才回來休養，如果沒有軍方、善心人士來幫忙，恐怕一個月也清不完。里內被掀翻的屋頂暫時都用帆布蓋上，他預估這週應該可以完成清理。



西寮里位於台南市七股區西北方，往西為七股潟湖再出去就是台灣海峽。面積5.1平方公里，人口493人。信仰中心為西寮西興宮，旁設有黃先柱紀念公園。已故的前“國策顧問”黃先柱是新潮流系創建元老，堪稱是賴清德政治生涯的貴人。