中評關注：林右昌鎖定傅崐萁牽動綠新北佈局

林右昌多次到花蓮縣拉抬大罷免，鎖定傅崐萁。（照片：民進黨提供） 中評社台北7月15日電（記者 黃筱筠）面對7月26日大罷免投票，最近的趨勢都呈現出投票率高低，是罷免能否成功的關鍵因素。民進黨秘書長林右昌與“立法院”民進黨團成員最近非常賣力，到各縣市去力催大罷免，但林右昌則鎖定花蓮縣“立委”、中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，把傅當成罷免主要焦點。林若無法成功拉下傅崐萁，對於未來想要問鼎新北市長提名，很可能遭到對手，目前獲得英蘇力挺的綠委蘇巧慧質疑。



林右昌與蘇巧慧都表態要爭取新北市長黨內提名，黨代表大會日前通過的初選提名規則，非民進黨執政縣市，提名條例規定，經徵詢、協調後產生人選，再由黨主席提名、中執會通過後徵召，若協調後仍無共識，則經“民調等綜合評估”後，向黨主席提出。因此，新北市屬於黨主席賴清德提名徵召區，是否以民調進行初選或賴直接徵召，賴意志幾乎可主導。



林右昌已經多次前往花蓮力催大罷免，鎖定傅崐萁，想要藉此立功。但傅崐萁不止自己在花蓮勢力堅強，太太還是花蓮縣長徐榛蔚，地方實力與勢力都不容小覷。因此，民進黨派出秘書長林右昌強力堅守花蓮縣，這場罷免很可能無法成功拉下傅崐萁，只要罷免不成功還可能讓傅崐萁坐大。這對民進黨與林右昌都有傷。



花蓮除了傅崐萁，還有花蓮政治世家魏家，以及無黨籍花蓮縣議長張峻形成三分天下。民進黨希望爭取當地勢力魏家支持，以及張峻的支持，但現在傳出魏家態度搖擺，這可能對罷免結果造成影響。在花蓮想要拉下傅崐萁，並沒有這麼容易。如果真的成功罷免傅崐萁，林右昌爭取新北市長提名將大有可為。



有意爭取新北市長提名的民進黨“立委”蘇巧慧也沒有在大罷免缺席。她以民進黨新北市黨部主委的身份，在新北選區賣力助講大罷免，等同於藉著大罷免宣講，也替自己未來新北市長黨內初選提早進行練兵。



但新北市目前提名權，操之在黨主席賴清德手中，未來要採什麼方式初選或是黨主席徵召等，都要看賴清德的意志。若林右昌將整體大罷免氣勢拉抬，且能罷掉最多席次藍委，對林右昌未來爭取新北市長提名有利。但若大罷免不成功，在新北市長這一局賴若執意提名林右昌，黨內其他派系會不會跳腳，進而挑戰賴權威，就等著看大罷免結果。