鈕則勳：若綠大罷免失利　林右昌會被祭旗

台灣中國文化大學廣告系教授鈕則勳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月15日電（記者 鄭羿菲）針對大罷免，台灣中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問表示，美對台關稅若高於20%，對大罷免的衝擊將非常劇烈。綠營策略還會繼續打“抗中保台”，綠若能罷掉11席，就能馬上運作改選“立法院長”，“罷韓”就成為可操作的戰略，綠營氣勢也會一路領先。在政治上沒什麼完全不可能的，綠營就算輸了，也只會有民進黨秘書長林右昌會被抓出來祭旗。



至於藍營現在最佳應對戰略為何？鈕則勳認為，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕是黃金三角，缺一不可，且三人定位都可以區隔開，韓是“立法院長”，因此可以為藍委的政績與選民服務做推銷；蔣則是抗綠急先鋒，是3個人中抗綠能量最強的；盧則要打出與賴清德對決的高格局，目前韓、蔣定位清晰，但盧的火力並不穩定，批評賴有一搭沒一搭就會有破口。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目。現為台灣中國文化大學廣告系專任教授，也是政治觀察家。



24席藍委、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。



鈕則勳接受中評社訪問表示，美國對台關稅確實是影響大罷免的一個非常重要的變數，台灣、越南都對美國關稅相對順從，越南從一開始的46%高關稅降到20%，以這樣的降幅比例來看，台灣一開始是32%高關稅，應該要降到10%到13%之間，若是15%以上就會影響到大罷免推動的氣勢，這不是“賴政府”唾面自乾就能自我感覺良好的，而若關稅是20%以上，衝擊力道會非常劇烈。



鈕則勳說，在投票選舉前，民進黨面臨4項非常大的變數：一、綠營罷免若操作過當，會讓中間選民對藍營產生同心情的“受害者症候群”。二、民進黨與罷團的競合關係怎麼維持平衡，賴清德與曹興誠之間不可能完全磨合。三、賴清德的“團結十講”經常創造爭議，等於讓藍營撿到槍。四、美國對台關稅樂不樂觀？勢必會成為朝野激烈攻防。



民進黨大罷免掉幾席藍委算大成功？鈕則勳指出，“立委”共113席，現在民進黨有51席，若能罷免掉11席藍委，民進黨等於就過半了，馬上就能修改內規改選“立法院長”。罷免韓國瑜是民進黨戰略上可以操作的，若罷韓成功，藍綠之間也不用等補選塵埃落定，綠營氣勢就會一路領先。

