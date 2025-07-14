鏡新聞民調：江啟臣、楊瓊瓔都面臨罷免危機

民調顯示，56.9%贊成罷免楊瓊瓔。(照:鏡新聞提供) 中評社台北7月14日電／全台“立委”大罷免，距離投票日剩下倒數12天，《鏡新聞》今天公布台中中國國民黨籍“立委”罷免民調，不僅老將楊瓊瓔、新秀羅廷瑋面臨罷免危機，連“立法院副院長”江啟臣也面臨罷免同意大於不同意的民調危機。其中楊瓊瓔最危險，一定投且贊成罷免56.9%vs.反對40.0% 高達16.9%。



其他台中藍委部分，廖偉翔則在邊緣，一定投且贊成罷免43.6%vs. 反對46.8%僅差3.2%。黃健豪則呈現交叉，一定投且反對罷免52.6% vs.贊成43.3%高9.3%。



《鏡新聞》今天公布【2025年七月政經民調】調查結果（前次公布為7月8日）。本次就台中市市第二選區、第三選區、第四選區、第五選區、第六選區、第八選區的罷免案進行調查：包括顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃建豪、羅廷瑋、江啟臣等國民黨六位“立委”進行大罷免相關問卷調查。



最新民調顯示，在國民黨籍“立委”顏寬恆所屬的台中市第二選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）的罷免案，有61.0%的民眾表示會去投票（一定會去投票39.8%、可能會投21.2%）、32.0%表示不會去投票（可能不會投18.6%、一定不會投13.4%），未表態7.0%；而不管會不會投票，27.6%贊成罷免顏寬恒（非常贊成16.2%、有點贊成11.4%）、58.7%不贊成罷免（有點不贊成28.0%、非常不贊成30.7%）、未表態13.7%。



將投票意願與罷免態度交叉來看，一定會去投票的民眾中，41.2%贊成罷免顏寬恒（非常贊成罷免顏寬恒占27.5%，有點贊成13.7%），56.7%不贊成罷免（有點不贊成4.5%，非常不贊成52.2%）；可能會投票的民眾中，32.8%贊成罷免（非常贊成罷免顏寬恒15.6%，有點贊成17.2%），57.6%不贊成罷免（有點不贊成39.5%，非常不贊成18.1%）。在一定會去投的民眾中，不贊成罷免顏寬恒的比例比贊成罷免者高出15.5%。

