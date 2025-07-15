鄭麗文：即使賴基本盤剩1成　也不能小覷綠

鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北7月15日電／民進黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案13日投開票，雖然同意票高於不同意票，但因同意票數未達罷免門檻，仍宣告失敗。對此，中國國民黨前“立委”鄭麗文14日在廣播節目指出，藍營打得漂亮，但陳玉鈴當初當選的票都開出來了，所以投票率很重要，即使賴清德基本盤剩下1成，也不可小覷綠營的能量。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗文14日在廣播節目《千秋萬事》表示，罷免“立委”比較簡單，因為用比較少的選票，就可以罷掉得票數其實比較高的“立委”，非常不合理！但議員不一樣，因為議員是多數選區（相較於“立委”為單一選區），在一個選區裡選好幾席議員。所以以南投竹山來講，陳玉鈴當選南投縣議員的得票是5千票，可是要罷她要1萬4千多票，幾乎是她3倍的選票，才能把這個議員罷掉。所以當年要把時任高雄市議員黃捷罷掉，難度也很高的原因在此。



“所以那天（造勢）有8千人，我就跟他們講，你們一個人要回去拉兩票！”鄭麗文強調，因為光現場的票是不夠的，門檻非常高。可是他們選得非常地漂亮！催出了1萬2千多票，是對手5千多票的兩倍以上的人要罷免她，可是沒有達到罷免的門檻，所以沒有辦法把陳玉鈴罷免掉。



鄭麗文提到，陳玉鈴是民進黨南投縣黨部的主委，所以罷她是有政治意義的。然後她成天都在潑髒水，還跟地方上一個非常有名的詐團掛勾，就在她的服務處跟她是好朋友，就是這種劣跡斑斑的縣議員，她不思服務，也不好好幫大家監督縣政，製造各種的地方問題，全部都是潑髒水、都是假的、製造事端，民進黨現在就全部都是這種咖，這比什麼對面派來的還要更破壞台灣，“所以這告訴我們說，投票率很重要！”



主持人王淺秋說，沒錯！這給藍軍、給反對罷免的朋友的啟示是很重要的。



鄭麗文強調，陳玉鈴就是衹有5千票，她的票都開出來了。雖然藍的票開了1萬2千多票，她衹有5千票，可是她的5千票都開出來了，“這樣瞭解我的意思嗎？”所以大家真的不可小覷，這就是為什麼出來投票很重要。



王淺秋指出，賴清德的基本盤在這個地方剩下1成，但是如果民眾沒有站出來，只是在家裡反對大惡罷、心裡反對，沒走出來投票的話，就是像這樣的結果！民意再怎麼樣變化都沒有用。



鄭麗文強調，還是不要懷疑民進黨的投票率！



南投縣第四選區（竹山、鹿谷）縣議員陳玉鈴罷免案13日投開票，根據選委會統計，陳玉鈴罷免案投票人總數為5萬7207人，投票人數為1萬8171人，投票率為31.76%，有效票為1萬8027票，其中同意罷免票數為1萬2160票，佔67.45%；不同意罷免票數5867票，佔32.55%，無效票為144票。有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，惟同意票數不足原選舉區選舉人總數25%以上，投票結果為否決。