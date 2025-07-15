要完封大罷免的關鍵　名醫：台北5席需守住

沈政男指出，台北市5席藍委全守住，投票率超過6成，那麼將大罷免完封的機會就很大。（沈政男臉書） 中評社台北7月15日電／民進黨推大罷免引發許多爭議，加上賴清德十講、勘災失言不斷，讓投不同意罷免的反惡罷聲勢急速沸騰。戰鬥藍發起人趙少康強調投票率是關鍵。精神科醫師沈政男認為，從最新民調推估，大罷免已確定不會得逞。如果台北市5席全守住，投票率超過6成，那麼將大罷免完封的機會就很大。



沈政男14日在臉書發文指出，大罷免確定不會得逞，現在要拚完封，關鍵是守下台北市。



沈政男表示，7月15日是大罷免最後民調日期，台灣民意基金會今天發布了封關民調，數據顯示在罷免成案選區，“明天若投票”，會投同意票為36.9%，會投不同意票為47.7%。其中，新北市、桃園市與台中市，不同意比例都大於同意約15%，代表要通過任何一席藍委罷免的可能性很低。而台北市與其他縣市差距約5%以下，選情比較膠著，但投不同意票仍然多過投同意票。



沈政男強調，成案的26席大罷免藍委，如果沒有一次拉下6席，衹有0到5席，那麼民進黨就不可能在大罷免後的“國會”佔多數，大罷免鬧劇就結束了。即使未來補選綠營全勝也沒有用。由這個民調推估，大罷免要拉下6席或6席以上藍委的機會很低，已確定不會得逞。比較值得關注的是，0到5席區間，最後會拉下幾席藍委？



沈政男認為，0是很有可能，1到5呢？就看台北市了。如果可以5席全部守住，那麼全台完封的機會就很大了。台北市目前有意願投不同意票的比例只高於同意票3%，正如國民黨大咖在助講時所說，罷情依然危險，一定要衝高投票率。台灣民意基金會預估這次投票率會高於5成5，他認為可能超過6成，而如果超過6成，那麼將大罷免完封的機會就很大了。



沈政男提醒，從歷次民調可以發現，選民對於大罷免同不同意的意向早就定型，現在關鍵在於投票意願是否改變。衝高投票率的方法是打出大家關注的議題，而目前藍白主打的“賴清德救災失言”與“普發一萬”頗有成效。賴清德看起來接下來還會講“十講”，也能繼續做球給藍白殺。