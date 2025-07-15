倒數10天！柯建銘率綠委新竹掃市場拚雙罷

柯建銘今日一早率領民進黨“立法院”黨團“51戰隊”到新竹市竹蓮市場掃街拜票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月15日電（記者 盧誠輝）距離7月26日罷免投票僅剩最後倒數十天，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今日一早率領民進黨“立法院”黨團“51戰隊”到新竹市竹蓮市場掃街拜票，希望把握最後倒數十天催出更多罷免同意票，讓全台唯一的新竹市雙罷（停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨“立委”鄭正鈐）能夠成功。



民進黨“立法院”黨團組成的“51戰隊”今日一早到新竹市竹蓮市場掃街拜票，包括柯建銘、綠委吳思瑤、陳培瑜、林楚茵、李坤城、王正旭、范雲，民進黨新竹市議員施乃如、曾資程、鄭美娟、劉彥伶、劉崇顯、劉康彥、楊玲宜、陳建名、林盈徹、新竹市雙罷領銜人戴振博、新竹市雙罷發言人林志潔等人都到場出席。



新竹市是全台唯一的雙罷選區，加上又是此次發動大罷免的柯建銘老家，所以民進黨在新竹市有輸不得的壓力，也因此讓新竹市的罷免選戰相當激烈，藍綠白都傾巢而出，希望能打贏這一戰。



今日一早由柯建銘率領的“51戰隊”和“新竹隊”到竹蓮市場掃街拜票時，有的民眾比讚喊加油，但也有民眾認為民進黨發動大罷免是來亂的，還因此和新竹市議員爆發小口角，顯見新竹市民對大罷免的兩種極端不同意見都有，最後新竹市雙罷能否成功？還有待考驗。