許淑華：天災加匯率　旅遊業這個暑假很艱困

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月16日電（記者 方敬為）暑假通常是觀光旺季，但今年受多重負面因素影響，不少旅宿業者反映訂房率大幅下滑。國民黨籍南投縣長許淑華接受中評社訪問表示，近期因颱風侵襲，重創中南部，間接影響旅遊活動，加上台幣升值促進民眾赴海外旅遊，境內觀光陷入困境，受到天災、匯率雙重打擊，觀光旅遊業艱困，有關單位若拿不出產業振興配套，台灣的觀光市場恐怕萎縮。



暑假期間，台灣境內旅遊市場面臨嚴峻挑戰，各景點旅宿業者反映今年訂房率大幅下滑，認為是近年來最慘淡的暑期旅遊季。與往年相比，花蓮住宿率從八成五驟降至平日不到三成、假日僅四成，梨山地區住宿率也從七成下滑至五成。墾丁住宿率7月僅五成，八月更跌至三成左右。



許淑華表示，南投的觀光同樣也面臨挑戰，暑假才開始，就碰上丹娜絲颱風直撲西半部，中南部災情嚴重，南投許多山區的景點出現聯外道路受損等情況，還在陸續修復中，而天災也會直接影響民眾觀光旅遊的意願，業者感受一定是最直接。



此外，許淑華指出，台幣近期走強，匯率升值也是影響境內觀光旅遊的一大因素，台幣升值民眾赴海外旅遊的成本相對降低，更加促進海外旅遊風潮，事實上，台灣近年來觀光逆差的情況越來越大，如今加上匯率因素，相信會帶動更多海外旅遊商機，而境內旅遊在本土客源流失，海外遊客缺乏的狀況下，只能艱困經營。



許淑華表示，振興境內觀光旅遊業的工作，需要公私協力，以南投縣政府而言，包括軟硬、體設備的建置、旅遊行銷宣傳等，都有持續進行當中，甚至設法招攬更多海外遊客，例如到中國大陸、東南亞、日韓等地推介，可是最關鍵的問題還是在上位政策。像是台灣各地觀光資源的串聯，整體帶狀對外的行銷發展，都有賴“中央”單位推動。

