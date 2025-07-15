新竹雙罷是辛苦選區　吳思瑤喊非贏不可

柯建銘今日一早率領民進黨立法院黨團“51戰隊”到新竹市竹蓮市場掃街拜票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月15日電（記者 盧誠輝）民進黨“立法院”黨團組成的“51戰隊”今日一早就到新竹市竹蓮市場掃街拜票，新竹市雙罷發言人林志潔坦承新竹市是“非常辛苦”的選區，綠委吳思瑤則強調，新竹市的雙罷這一戰非贏不可，“51戰隊”是大家的後盾，新竹人一定要大團結。



民進黨“立法院”黨團組成的“51戰隊”今日一早到新竹市竹蓮市場掃街拜票，包括民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、綠委吳思瑤、陳培瑜、林楚茵、李坤城、王正旭、范雲，民進黨新竹市議員施乃如、曾資程、鄭美娟、劉彥伶、劉崇顯、劉康彥、楊玲宜、陳建名、林盈徹、新竹市雙罷領銜人戴振博、新竹市雙罷發言人林志潔等人都到場出席。



柯建銘表示，今天民進黨“51戰隊”和“新竹隊”來到竹蓮市場掃街，最主要是要告訴新竹市民藍白在“國會”“毀憲亂政、賣台舔共”，而且還“叛國”，台灣處於生死存亡的關鍵時候，所以才要發動大罷免，要“反共護台救民主”，這次一定要罷免貪污無能的高虹安和“舔共賣台”的鄭正鈐。



吳思瑤指出，柯建銘不但是民進黨“51戰隊”的總召，更是新竹隊的大家長，民進黨“51戰隊”利用在“立法院”的公務閒暇之餘，前進各個縣市，與公民同行。她知道當民進黨在“立法院”的每一場戰役，在場外都有無數的隱形席次，台灣的公民始終與民進黨同行



吳思瑤說，今天“51戰隊”終於來到期待已久的新竹，雖然來得有點晚了，但她知道“新竹隊”很強，在柯建銘的率領下，“51戰隊”今天特別來見證與感受“新竹隊”的團結，新竹市的雙罷這一戰非贏不可，“51戰隊”是大家的後盾，新竹人一定要大團結。



林志潔提到，作為罷團，有非常辛苦的選區要奮鬥，這一年來新竹市罷團從寒冷的冬天，走到炎熱的夏天，如果沒有“51戰隊”和“新竹隊”作為後盾，新竹市雙罷不可能走到現在的第三階段，



林志潔強調，最後這十天一定要繼續用力催票，希望每個人都能儘量拉票，讓大罷免大成功，讓新竹空轉的市政得以恢復，讓新竹市能夠重開機，讓毀憲亂政的情況不再，讓台灣的安全可以被守護。