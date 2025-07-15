台中今首辦城鎮韌性演習　盧秀燕任指揮官

2025城鎮韌性演習在台中海線辦理。（中評社 資料照） 中評社台中7月15日電（記者 方敬為）台官方今年整合“萬安”、“民安”演習，推出“2025城鎮韌性演習”，今天下午在中台灣登場，操演重點選在台中海線地區。根據主辦單位向媒體公布的內容，本次演習聚焦“戰時應變”，包括防空警報傳遞、人員疏散避難、災害搶救、民生用品配給、醫療急救站開設等。國民黨籍台中市長盧秀燕將擔任演習指揮官，“行政院長”卓榮泰也將到場督導。



城鎮韌性演習今年首次辦理，15日從中台灣出發，包括台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣等縣市下午1點半至2點同步進行防空演練，台中市則鎖定清水、沙鹿、梧棲等行政區，下午2點至傍晚5點半接續綜合操演，聚焦戰時應變處置。



根據主辦單位公布行程內容，防空演習方面，將實際操作警報傳遞與人員疏散避難，分別在台中清水警分局、清水火車站、沙鹿區家樂福量販店、沙鹿區公所等地演練。後續則包括民生必需品配售站、醫療急救站、收容救濟站等開設操演，以及心理作戰演練等項目。



此外，根據初步規劃，軍方也將針對大肚山電塔、清泉崗機場、重要橋梁、台中港區船舶、液化石油天然氣儲存槽遭襲等情境想定展開應變演練。但未開放媒體採訪。