賴將出訪過境美？陳玉珍：應先把心思放台灣

國民黨團召開“綠營肥貓月領17萬搞惡罷 涉期約賄選檢調不敢查？”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月15日電（記者 張穎齊）傳出賴清德8月將到美國中南美洲“友邦”訪問，將過境美國紐約及德州達拉斯。中國國民黨“立法院”黨團15日開記者會表示，請賴清德先用心在台灣內部的風災重建，還有台美關稅談判的底定，別讓百姓再受苦難。



台媒報導，賴清德預計8月將訪問中南美洲“友邦”，包括巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯，並將過境美國紐約及德州達拉斯。這是賴清德去年520就職後，第二度出訪。



中國國民黨“立法院”黨團15日於黨團記者室召開“綠營肥貓月領17萬搞惡罷 涉期約賄選檢調不敢查？”記者會，由副書記長陳玉珍、藍委翁曉玲出席。



陳玉珍表示，請將台美關稅盡速底定，新台幣匯率已漲幅13%，那就該談到19%以下關稅，才符合4月2日美國對台課徵32%的數據。如今台積電本季衰退，大立光也虧損，繼續這樣下去，企業是無法根留台灣。賴清德此刻去敦睦“邦交”，跟外國往來自然是領導人該做的事。



陳玉珍說，不過丹娜絲颱風席捲南部，災情嚴重，賴清德的台南本命區百姓在受苦受難，當中小企業、出口商因關稅沒談定，遇到許多經濟大海嘯，賴更該把心思放在台灣。去與其他“邦交國”外交，很多時候都是台灣給他們相關經費，建操場、教育場所等，最近又幫美國阿拉斯加州埋單了天然氣管線，都幫其他國家再度偉大，希望賴清德把心思放在讓“中華民國”再次偉大。