黃國昌：北檢沒搞懂事實　只為羅織柯入罪

黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北7月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已羈押逾10個月，台北地方法院15日繼續審理，並傳喚台北市都發局時任專委張立立作證。台灣民眾黨主席黃國昌受訪時批評，張立立的證述，凸顯台北地檢署檢察官為羅織柯文哲入罪，連基本事實都沒搞清楚。



台北地方法院15日上午傳喚台北市都發局時任專委張立立作證，前台北市副市長彭振聲也是交互詰問的一方，不過彭今天替輕生的妻子舉行告別式，法官准許律師代為出庭。下午則針對柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、眾望基金會前董事長李文宗召開延押庭，決定是否繼續延押。



黃國昌上午旁聽部分開庭內容，南下趕赴前台北市副市長彭振聲妻子告別式前，接受媒體訪問表示，今天的證人張立立是資深公務員，長期擔任諮詢委員，同時在都市計劃也取得博士學位，並在台北大學長期擔任兼任教授。而張立立明確證述，都市計劃的細部計劃變更可以給容積獎勵，且除京華城外也有前例。



黃國昌批評，北檢檢察官為了羅織柯文哲入罪，連基本的事實都沒搞清楚！都市計劃的細部計劃變更本來就可以給容積獎勵，相信這是非常明確的事。



民眾黨副秘書長許甫也說，感覺得出張立立有些壓力，回應問題非常謹慎，任何問題都要求重新看紙本資料，除非是很確定的問題，否則都回答不知道、不記得，態度非常保守。這也凸顯，檢方相關動作已讓專業公務員形成寒蟬效應。



此前，北院曾在7月3日傳喚時任台北市政府前都發局總工程司邵琇珮作證，邵強調，京華城在取得容積率之前一定有符合法定要件；北院7月8日傳喚時任台北市都委會技正胡方瓊作證，胡指出，程序絕對合法，至於內容是否合理，是都審會要去審核的。