藍委再爆綠營賴坤成、林志潔涉罷免期約賄選

國民黨團15日召開“綠營肥貓月領17萬搞惡罷，涉期約賄選檢調不敢查？”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月15日電（記者 張穎齊）24名中國國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安大罷免案將於26日投開票。國民黨“立法院”黨團14日爆民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧涉期約賄選後，15日再爆有意參選台東縣長的民進黨籍前“立委”賴坤成、有意參選新竹市長的民進黨籍陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔均在臉書發文，涉嫌期約賄選，檢調必須動起來才對。



國民黨“立法院”黨團15日於黨團記者室開“綠營肥貓月領17萬搞惡罷 涉期約賄選檢調不敢查？”記者會，由副書記長陳玉珍、藍委翁曉玲出席。



陳玉珍說，現為財團法人農業信用保證基金董事長的賴坤成，月入新台幣17萬4029元，但賴現在做的事與農業相關嗎？都在搞大罷免、大成功，沒有好好對“農業部”的信用保證基金做出奉獻，還涉嫌期約賄選。



陳玉珍說，賴坤成在臉書上發文說號召罷免藍委傅崐萁，賴會包台鐵、萬人遊花東，食宿、伴手禮都安排好，這不就是約定給特定對象、涉嫌期約賄選？若挺罷免的商家也提供利益，是否有違法疑慮？這一種不正利益的期約賄選，賴坤成當過“立委”，不會不瞭解，經費絕對超過30元。另外，民進黨花縣議會黨團總召張美慧昨天也被他們爆料，張美慧是否要說報導的《自由時報》是胡說八道嗎？



翁曉玲說，賴坤成、林志潔都在臉書上發出不當言論，林志潔3月發文說有醫生願意出資5千元，在高雄咖啡館請大家吃點心、喝咖啡，用餐點換罷免連署，這也是期約賄選。新竹地檢署還在睡覺嗎？



翁曉玲說，賴坤成、林志潔的行為都違反《選舉罷免法》第99條期約賄選，交付賄賂與其他不正利益、要求投票或一定行為，可處3年以上、10年以下有期徒刑，併科100萬到1千萬元的新台幣罰金，行為犯、預備犯都處罰。