遭前助理遺孀指控言語羞辱　葉元之嚴正否認

藍委葉元之受訪。（中評社 資料照） 中評社台北7月15日電／中國國民黨籍“立委”葉元之的一名前助理方姓男子，早前因故離世，當時雖曾傳出葉元之有不當對待情形，讓葉低調提出澄清、風波並未擴大。但近日方妻首度現身，在媒體控訴丈夫生前在葉元之辦公室內飽受言語羞辱與精神虐待，甚至連請病假都成為被迫離職；她批葉元之長期侵害勞權，未依法給予加班費與特休假。但葉元之此次嚴正否認所有指控，稱若他這麼惡劣，許多助理為何至今仍與他一起共事？



根據《鏡週刊》15日報導，方妻指控，丈夫是因1月10日向葉請病假後遭“變相辭退”；並指葉元之“言語羞辱與精神壓力”，還說葉元之不給加班費、不給特休。葉元之與方的對話紀錄也被曝光，可見方數次向葉元之請假，卻屢遭“已讀不回”。1月9日那天，方說自己腰痛不適，但收到一句冷嘲熱諷：“不要每天都在應付我好嗎？”接著葉還下達任務：“寫幾條獨家議題，讓我看看你的功力”讓方備感壓力。



方妻並爆，葉元之除在私訊中語帶羞辱她先生，連工作群組裡也公開點名：“可以真的用心寫一篇質詢稿讓大家看看嗎？”。方妻子哽咽說，她原本希望透過勞動檢舉討回一點公道，但看到葉元之在媒體上的一連串回應，“我真的覺得他沒有在反省。他如果不反省，我們不如就把這件事情讓社會大眾知道，讓大家來評斷這件事的是非”。



而葉元之則表示，1月10日當天方是主動再次來辦公室請辭，“現場同仁都可以作證”。葉元之說，方姓助理早在1月1日便主動提出辭職，理由是對自己的工作表現不滿意，甚至坦言因質詢稿寫得不夠好而決定離開。葉表示，當時他並未接受，還親自請同事聯絡方再談，方才勉為其難答應留下，並說“做到你找到人為止”。葉元之說：“如果真是我逼他辭職，當時怎麼還會挽留他？”他還強調，是依照制度辦理退保是依法行政，“我沒有主動退保，是他離職了，依法就要辦”。



至於方妻所指的“言語羞辱與精神壓力”，葉元之說“我沒有”；他承認與方在工作上有過爭執，“有時候我叫不太動他，質詢稿又常有錯，當然會催進度”，但葉元之堅稱從未辱罵，更不可能故意施壓。



另針對“不給加班費、未給特休”的指控，葉元之認為是一種“認知上的差異”。他說，自己曾向勞動局詢問是否晚上傳訊追進度也算加班，對方告知這樣就屬違法，“既然如此，那就該罰我，我願意面對”。葉元之說，自己從未刻意逃避責任，加班費本就是公費編列，“我沒必要去省那點錢”。



葉元之強調，這段時間他一直尊重家屬，過去幾次被外界質疑時選擇沉默，不願傷害過世的助理名聲。但如今他不得不說出自己的立場，“很多事情外界不知道，願意講話的人其實很多，只是我一直選擇不讓事情變難看”。葉元之再三強調自己對助理一視同仁、辦公室氣氛公開透明，“我對待助理的態度，辦公室記者都看在眼裡”，最後說“我真的不是慣老闆”。