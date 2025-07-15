罷免成功遊花東涉賄選？綠委稱像雞排祭品文

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月15日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立法院”黨團今天由副書記長陳玉珍、翁曉玲舉行“綠營肥貓月領17萬搞惡罷 涉期約賄選檢調不敢查？”記者會，指控農業信用保證基金會董事長賴坤成坐領17萬月薪的肥貓，卻在搞大罷免期約賄選。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤對此回應說，這是祭品文，就像是要發雞排一樣，距離期約賄選有很大的距離。



陳玉珍指出，民進黨前“立委”、現任農業信用保證基金會董事長賴坤成臉書發文，“如果花東罷免能成功，我會號召親朋好友，包台鐵列車、發起萬人遊花東，食、宿、伴手禮都會安排挺罷商家，至於幾家很惡意的就..”等發言，質疑綠營肥貓月領17萬搞惡罷，該行為涉期約賄選，要求檢調介入調查。



吳思瑤今天受訪時指出，網路社群上常看到祭品文、雞排文，大家基於政治主張呼籲主張相同的朋友，要吆喝大家一起到花東玩，這和期約賄選有很大距離。反而國民黨與民眾黨聯合要發放現金新台幣一萬元，才是最大規模，且是最離譜的期約賄選。



另外，台北市5席藍委遭點名被罷免的機率高，吳思瑤回應說，這次民團發起大罷免行動，台北市5席國民黨“立委”沒有展現“立委”適任與專業，凸顯問政荒誕、親中、違法亂紀，台北市動見觀瞻。加上台北市長蔣萬安為了自己權力關係，以及藍委的仇恨值高，北市成為全台灣罷免排行榜的重中之重。



吳思瑤表示，我們要呼籲，蔣萬安這麼急、人設還大翻轉，並且高規格舉行密集造勢，代表這5席藍委是危機中的危機，很有可能被罷免，只是台北市長期處於藍大於綠的結構，所以會特別辛苦，但我們會互挺，希望5席北市藍委全罷掉。