外媒曝兩岸開戰將官要撤山裡　避戰事升級

金防部14日實施聯合灘岸火殲夜間實彈射擊。（照片：台軍聞社） 中評社台北7月15日電／台軍方“漢光41號演習”實兵操演9日展開，時間長度倍增至10天9夜，後備動員人數也創新高達2萬人。外媒報導，金門當地許多居民認為演習沒有太多實質效益。此外，一名金門政府的官員更透露一名將領私下玩笑話稱，若兩岸真的起衝突，部隊會直接撤到山裡，這樣才能避免戰事升級，也能把金門的破壞降到最低。



根據《每日電訊報》（The Telegraph）報導，記者曼德爾森（Allegra Mendelson）前往金門採訪漢光演習實彈演練指出，今年的演習規模與時長均創歷史新高，共動員超過2.2萬名後備軍人，展開為期10天的武器訓練與各種實地操演，包括深夜在台北捷運系統中奔跑的城市作戰演練。而金門的演習格外受到關注，因為其地理位置緊鄰中國大陸，被稱為台灣的“前線”。



然而，金門在地的居民與駐軍認為，“前線”這個稱號如今恐怕已經不再適用；以當今中國大陸擁有的先進武器而言，若真要對台灣發動攻擊，完全可以直搗要害、直接攻擊首都台北。



報導提及，中國國民黨籍金門“立委”陳玉珍說，“過去軍事技術不夠先進，中共只能轟炸金門島，但現在他們可以發射飛彈越洋攻擊，甚至可以打到美國。”



作為今年更大規模“漢光演習”的一部分，軍方也加入了“無腳本”的環節，以更真實地模擬遭遇攻擊時的應變情境。在金門，這代表參與夜間演習的部分士兵，事前並未獲知關鍵資訊。如同整體漢光演習，今年金門的操演規模同樣創新高，全島約3000名駐軍全數參與。



一名金門防衛指揮部指揮官受訪問時表示，“這是歷來規模最大的一次。雖然這些小島過去也曾納入年度漢光演習，但今年我們特別調整，讓所有島嶼能同時進行實彈射擊。”



然而，對於住在金門的人來說，許多人並不認為這些軍演真的有多大實質效益。任職於金門縣政府的官員王頌瑋（Wang Song-Wei，暫譯）說，“我曾經跟一位將軍開玩笑，他說如果真的打起來，部隊會直接撤到山裡，這樣才能避免戰事升級，也能把金門的破壞降到最低。”

