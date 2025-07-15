台軍縱深防衛作戰演練　揭仲析有設這陷阱

台軍第三作戰區15日在新北八里設置6道阻絕，演練阻擋敵軍前進。（台軍第三作戰區提供） 中評社台北7月15日電／台軍“漢光41號”實兵操演進入第7天，陸軍269旅上午在新北八里執行縱深防衛作戰演練。軍事專家揭仲分析指出，大陸戰術強調穿插前進，台軍透過阻塞線和火力掩護，迫使大陸走入“國軍”預設的陷阱，進入台軍設置的火力交叉地帶被殲滅。



“漢光41號”實兵操演進入第7天，按“國防部”規劃的演習期程，今天、明天為模擬解放軍已經登陸台灣，準備實施縱深作戰建立灘頭堡、攻占港口及機場，台軍則透過軍民整合，演練縱深防禦暨持久作戰。



陸軍機步269旅上午在八里區和台北港外圍執行縱深防衛作戰演練，台軍心戰喊話車在操演開始前，播放由269旅聯兵二營營長對官兵的激勵與叮嚀，操演模擬大陸登陸台灣後，陸軍設置6道阻絕，透過雲豹甲車、拖式2B飛彈車與機械化步兵等進行抵抗戰鬥，以縱深空間運用兵、火力消耗大陸。



到場觀摩的“國防安全研究院”委任副研究員揭仲觀察指出，陸軍先是以6道阻絕讓大陸必須要繞路通過，隨後再以聯兵營的機械化步兵，透過雲豹甲車、拖式2B飛彈車等火力支援逐步後撤，進而吸引大陸進入“國軍”預設的口袋陣地。



揭仲表示，大陸的戰術強調“穿插”，也就是攻擊部隊碰到堅固據點或是遇到障礙物時，大陸戰術是盡可能繞過去，尋找新的空隙並快速突破，所以“國軍”今天的演練就是透過阻塞線加上火力掩護方式，強迫大陸必須走進“國軍”預設的道路、布下的陷阱，而“國軍”部隊則藉由不斷往後轉進過程，吸引大陸深入“國軍”設下的火力交叉地帶與埋伏熱區。



對於現地操演的結果，揭仲說明，過往“國軍”類似的操演，就是地面部隊不斷地推進，然後“揮國旗”結束，但今天的操演較能反映“國軍”戰時情況，將原本紙上的戰術，結合現地實況做演練。



“國防部長”顧立雄日前指出，“漢光41號”實兵操演的新式裝備包含拖式2B反裝甲飛彈。



針對拖式2B反裝甲飛彈車加入操演，揭仲解釋，新式拖式反裝甲飛彈為無線導引，適合城鎮複雜地形作戰，“國軍”接裝也象徵聯兵營在縱深打擊的能力進步。



“軍情與航空”網站主編施孝瑋提到，拖式2B反裝甲飛彈除了透過光學導引，也另增攻頂能力，由於戰甲車最薄弱的地方就是頂部，因此透過攻頂攻擊能有效摧毀敵軍戰甲車，且拖式2B飛彈車是以悍馬車為儎台，可快速進行戰術移動，能對登陸的大陸進行反制並進行伏擊與襲擾，使大陸主力部隊無法有效集結，或是向內陸前進。

