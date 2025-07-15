漢光意外！台東志航基地V150裝甲車翻覆

台空軍志航基地憲兵V150甲車演訓。(照：台軍聞社) 中評社花蓮7月15日電／台漢光41號演習進入第7天，位於台東的台空軍志航基地下午發生演訓意外。一輛空軍憲兵所屬的V150裝甲車，在進行基地防衛作戰時，不慎翻覆，造成車上兩名人員受傷，經送往台東馬偕急救並無大礙，目前軍方正在釐清事故原因。



據瞭解，V150裝甲車已經是骨董級裝甲車，過去都由憲兵所使用，也曾擔任過“總統”萬鈞車隊，屬於憲兵202指揮部239營裝甲憲兵營，在雲豹甲車正式交付使用後，憲兵已經全部汰除V150甲車，全交由空軍各基地憲兵使用。



陸軍在1980年代，自美國採購V-150，成為台軍第一代輪式裝甲車。V-150乘員組3人(車長、砲手、駕駛)，另可乘坐9名戰士，是相當不錯的運兵車，其車速相當快，極速可達到100公里，並且具有極 好的水密性，因此也非常適合水患救災。



部分V-150退役後撥交“警政署”使用，專門用於救災與緝凶，改變塗裝成警用的黑白配色。警用V-150最有名的任務是2005年7月圍捕涉犯連續強盜擄人勒贖等重罪的張錫銘。



台空軍司令部今天表示，本屬憲兵中隊V-150輪型甲車，下午於營內執行任務返防期間發生翻覆事件，駕駛及車長輕傷且意識清楚，目前送往台東馬偕醫院診療，本部已派員實施調查以釐清肇案原因，確保人員、裝備安全及任務順遂。