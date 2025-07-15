民眾黨挺藍抗罷免：不讓歷史倒退拒獨裁

解嚴38周年，民眾黨表示，拒絕獨裁、拒絕威權，守住民主、守護台灣。（照片：民眾黨臉書） 中評社台北7月15日電／今天是台灣解嚴38周年，台灣民眾黨15日在臉書發文表示，38年前的今天，台灣走出戒嚴，“民主前輩們用血淚換來的自由彌足珍貴，我們絕不能讓歷史倒退，更拒絕重回那個黑暗的年代。”但民眾黨也問，現在的台灣，真的遠離威權了嗎？



每年7月15日為台灣的解嚴紀念日，為紀念蔣經國在1987年7月15日宣布解除《台灣地區戒嚴令》而設。



民眾黨回憶去年年底，當韓國前總統尹錫悅發布全國緊急戒嚴令時，民進黨團第一時間竟然在社群平台發文挺戒嚴，合理化用極權手段對付在野黨的行為；今年，賴清德甚至片面宣布要恢復軍事審判，企圖恢復這個令人民畏懼、歷經多次抗爭，好不容易才冷凍的黑箱制度 。



民眾黨指出，另為了大罷免，民進黨團總召柯建銘竟然狂言“罷免投票結束後，將以《刑法》第100條內亂罪‘伺候’在野黨“立委”；罷團側翼為了催票，把話說得更直接，“如果大罷免失敗，“總統”就沒辦法‘宣布戒嚴’跟軍事行動。”



民眾黨表示，民進黨的種種激進言行，不僅為了極端的統治鋪路，更透露了骨子裡蠢蠢欲動的威權思想；不僅嚴重挑戰台灣的民主底線，也讓社會陷入前所未有的對立與撕裂。



民眾黨說，更令人不寒而慄的是，民進黨“立委”帶頭獵巫、用輿論公審人民，拿著手機拍攝都疑似中共同路人；甚至有民眾拿檢察官的公開照片製圖，就遭到司法的濫權羈押。這個執政黨正在不擇手段，全面動用“國家機器”，打壓任何與他們立場不同的聲音。



民眾黨指出，過去口口聲聲說要改革、進步的民進黨，如今卻在權力中墮落成獨裁的樣子。當人民在面臨颱風重創、百業待救之際，民進黨最積極的不是救災、緩解民生，而是動員整個執政體系、全心全意推動“大罷免”、鬥垮在野。民眾不能接受這樣的台灣，這不是大家要的“國家”，更不是全民用每一張選票所投出的未來。



民眾黨表示，記得戒嚴的傷害，更明白民主的可貴。人民才是“國家”的主人，大家要勇敢站出來守護這份得來不易的自由，不讓民進黨披著民主的外衣，卻把人民一步步推回噤聲與恐懼。7月26日一定要用選票拒絕獨裁、拒絕威權，守住民主、守護台灣。