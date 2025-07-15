張亞中：特朗普可向日本開刀　對台能同情？

孫文學校總校長張亞中。（中評社 資料照） 中評社台北7月15日電／美國總統特朗普7日表示，將從8月1日起分別對來自日本、韓國等14個國家的進口產品徵收25%至40%不等的關稅。孫文學校總校長張亞中表示，“國與國之間，沒有永恆的盟友，衹有永恆的利益。”這句十九世紀英國首相帕瑪斯頓（Lord Palmerston）的經典名言，在美國總統特朗普對待日本、加拿大、歐洲等“盟國”的態度上，再次印證得淋漓盡致。



張亞中說，7月8日特朗普給了日本首相石破茂一封措辭強硬的公開信，明言若日方不在8月1日前達成貿易協議，美國將對日本徵收25%的關稅。這一舉措，不僅讓長期自認為“最親美盟友”的日本錯愕，更揭示了特朗普對日本的根本態度：你是不是戰略夥伴不重要，但你肯不肯付錢，才是關鍵。



張亞中表示，特朗普的個性眾所皆知：強勢、功利、直接、善變。他一貫以商業邏輯主導外交決策：凡是對美國造成貿易赤字的國家，不論敵友，都該補償、讓利、甚至挨罵。這種“無盟友，衹有生意”的風格，在他的第一任期中已充分展現，如今重返白宮，更是加倍演出。



張亞中說，五個月前，石破茂還與特朗普總統在白宮橢圓形辦公室合影寒暄，特朗普當時高喊“fantastic relationship”，讓日本媒體一片歡騰。但短短一季，特朗普就翻臉不認帳，痛批日本是“被寵壞了的國家”。這無情的變臉，清楚昭示特朗普的真心話：昨天是兄弟，今天就是冤家；盟友的頭銜，擋不住一紙關稅令。



張亞中強調，事實上，特朗普對日本的不信任，早在1980年代就埋下種子。當時日本崛起為全球第二大經濟體，讓美國資本界與產業界倍感威脅，特朗普作為房地產開發商，對日本“買下美國”的印象記憶深刻。他始終認為日本是一個“擅於包裝、實則佔便宜”的經濟體，即使在他第一任期中與安倍晉三建立了個人友誼，也未改變他對日本“佔美便宜”的敵意。

