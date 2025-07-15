柯文哲再轟北檢洩密　喊話：押我1人就好

台北地院審理京華城案，15日柯文哲到院進行延押訊問。（中評社） 中評社台北7月15日電／台北地院審理京華城案，今天下午針對4名在押被告前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗進行延押訊問，輪到柯文哲發言時，他再度砲轟檢方洩密特定媒體，從證據USB莫名被外洩，到現在彭振聲妻子過世，依舊故我，更強調“要押，押我一個人就好，為何要波及許多無辜的人？”



柯文哲發言的8分鐘裡，直指檢方洩密特定媒體，司法公信力已經很低，卻勾結特定媒體當打手，他被查扣的USB（指行動硬碟）的內容沒出現在法庭，卻一而再再而三出現在媒體上，彭振聲妻子過世後，鏡新聞再度扮演側翼、報導偵查內容，“這不是第幾次的問題，而是太多次”。



柯文哲說，相信不是在座公訴檢察官做的，但人民看到的就是司法配合特定媒體當打手，“不能讓司法在你們手中破產”，鏡新聞的行為一定要處理。雖然檢方一定會說已經有處理，但肯定只是虛晃一招，再度強調檢方千萬不能唾面自乾，“我是選過‘總統’的人，當然希望台灣會更好！”



柯說，京華城案不是不能討論，但公務員不可能去做違法的事，不要去牽連無辜的人“要押，押我1人就好”，彭振聲的妻子已犧牲“還要發生多少這種事！”



柯文哲表示，看了勘驗都委會的逐字稿後，大多數公務員都在認真討論“怎麼會變成圖利罪共犯？”市長任內他相當程度改變公務員的心態，市政方面如北流、北藝大、大巨蛋及忠孝橋引道拆除，都是公務員努力完成的，京華城案後“公務員要如何做事？”



柯文哲說，他上次以法國文豪雨果的著作形容警察一再追殺竊犯，納粹軍人殺了600萬名猶太人也以為在執行國家的任務、國家的法律，國家機器不應再傷害社會。



柯文哲說，他不是個會貪污圖利的人，但已羈押11個月，其實，住看守所有24小時保全、免費食宿、還有24小時直播有人一直盯著看，他為避免別人說懶惰，只能夠一直看書“現在已看了很多”。



柯說，京華城案被當成政治案件偵辦，他個人衹有一個FB，要和整個“國家機器”對打，關於是否再羈押禁見，他表示“押我一個人就好”。