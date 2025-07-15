藍委翁曉玲：一場風災吹出賴清德的冷血

藍委翁曉玲在臉書發文，指出軍方近十年的救災記錄。（照：翁曉玲臉書） 中評社台北7月15日電／丹娜絲颱風重創南台灣，中國國民黨籍翁曉玲今天表示，一場風災，吹出賴清德的冷血、也吹出“城鎮韌性演習”的虛有其表！但也感謝所有不眠不休參與救災的人員、志工的辛勞付出！也希望政府能夠痛定思痛、深刻檢討、俯下身來，傾聽人民的聲音，讓災民能夠早日重建家園！



翁曉玲15日在臉書文指出，2025年7月6日深夜，丹娜絲颱風挾帶強風豪雨侵襲台灣，造成西南部地區嚴重災情。受丹娜絲颱風影響，台灣中南部地區出現嚴重災情，台南、嘉義、雲林等地民眾生活受到重大衝擊。



翁曉玲表示，7月7日週一，台北“立院”上班日，災後第一時間，就接獲來自義竹家鄉總幹事求援的急電，告知義竹道路中斷、斷水、斷電、斷炊的慘況，亟需熱食、乾糧的援助，曉玲也旋即於臉書發出募集物資的訊息，以解斷炊燃眉之急！



翁曉玲指出，災區滿目瘡痍、百廢待興、災民引領期盼政府施以援手、協助清理家園，賴清德竟冷血回應災民、“國軍”忙於演習無法救災、社區要自救、屋頂自己爬！



翁曉玲說，賴清德南下勘災時，許多災民等待救援、特別是有不少高齡長者、無力清運家中毀壞物件，需要協助，當面陳情希望軍方幫忙，賴清德竟冷血回應“不能什麼事情都靠‘國軍’”、“社區要發揮力量”、“社區要利用天災做訓練”、“法律規定‘國軍’不能進入民宅”。



翁曉玲接著指出，賴清德赴七股勘災，一位老翁災民屋頂被吹毀漏水，災民訴苦，“不敢爬上去”。賴清德竟回應，“我們要自己爬啦。”



翁曉玲表示，結果、不幸的、令人無比遺憾的消息，還是傳出來了！嘉義六腳八十歲老翁獨自爬屋修繕、跌倒送醫不治身亡！台南七股八十八歲老婦，屋頂被吹垮又停電六天，點蠟燭照明釀火災被燒死！



翁曉玲說，災害防救法明文規定“國軍”主動救災、何需災民“自己爬”！事實上，災害防救法規定，“直轄市”、縣市政府無法因應災害處理時，得申請軍方支援，“但發生重大災害時，軍方應主動協助災害防救”。南部災害嚴重，如果還不能“靠‘國軍’”，難道要像賴清德所說的“自己爬”？更何況、軍方弟兄急民所急、苦民所苦，奮勇救災的往事歷歷在目，也是軍方優良的傳統！



翁曉玲表示，歷年來，軍方弟兄從未缺席任何一場重大災害的救助，總在第一時間奔赴現場、發揮安定民心的作用！賴清德這些冷血發言，明顯就是高高在上、缺乏同理心，何來人溺己溺、苦民所苦、民胞物與的領導者胸懷。



翁曉玲感嘆，一場風災，吹出賴清德的冷血、也吹出“城鎮韌性演習”的虛有其表！但也感謝所有不眠不休參與救災的人員、志工的辛勞付出！也希望政府能夠痛定思痛、深刻檢討、俯下身來，傾聽人民的聲音，讓災民能夠早日重建家園！