罷免沒投票通知單？台官方澄清：區公所分送

“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北7月15日電／首波24位中國國民黨籍“立委”罷免案將在7月26日投開票，有網路謠言指罷免不會有投票通知單。“中選會”今天澄清說，“立委”罷免案或市縣長罷免案，與其他重要選舉、補選、公投等相同，都會依照選務工作時程，由鄉鎮市區公所分送投票通知單，請外界勿信謠言。



24位國民黨“立委”罷免案，以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日投、開票。“中選會”已公布罷免案、罷免理由書、答辯書等，後續程序包含7月6日投票人名冊編造完成、16日至25日辦理公辦電視罷免說明會、22日前公告罷免投票人人數、26日投開票、8月1日前審定罷免投票結果，並於8月1日公告罷免投票結果。



對於網路謠言指罷免不會有投票通知單，“中選會”今天表示，“立委”罷免案或市縣長罷免案，與其他的重要選舉、補選、公投等相同，都會依照選務工作時程，由各市縣政府戶政事務所依法編造印製，並由鄉鎮市區公所依照規定於投票日2天以前，分送至各家戶。



“中選會”表示，就算沒有投票通知單，只要符合選舉人或投票權人資格者，且有攜帶身分證、印章，還是可以投票，請外界勿信謠言，並共同譴責、抵制網路造謠。



“中選會”日前也已公布罷免投開票所地點查詢網站，民眾只要點選戶籍所在的區及里或鄰，就會顯示投開票所地址，並藉由Google地圖顯示投開票所的準確位置。



此外，依據公職人員選舉罷免法第53條第3項規定，政黨及任何人自投票日前10天起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀的資料。根據法規推估，明日凌晨0時起，就不得發布或散布民調。



“中選會”說，違反上述規定發布民調者，將依公職選罷法第110條第6項規定，處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰；若為政黨、罷免案提議人的領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰20萬元以上、200萬元以下罰鍰。