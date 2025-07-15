黃仁勳喊H20晶片可銷陸　帶動台股齊漲

台積電今天漲15元 收盤1110元。(照片：奇摩股市) 中評社台北7月15日電／人工智慧（AI）龍頭、輝達執行長黃仁勳15日在北京宣布，美國已批准輝達H20晶片銷往中國大陸。他開心的表示：“我們可以開始發貨了”。消息一出，台股AI族群歡聲雷動，也帶動台股15日最終收盤大漲220點。



這項消息大大激勵台股，尤其輝達概念股檔檔爭先，包括台積電、欣興、日月光投控、智邦、雙鴻、台光電、廣達、景碩、致伸等都見到慶祝行情，其中欣興和景碩飆上漲停板。另外雙鴻漲勢也很猛，還有台光電也上漲42元，來到970元，千元大關再望。



黃仁勳本周前往北京參加大型供應鏈博覽會之前，上周才與美國總統特朗普會面。黃仁勳今天表示，美國政府已經批准了輝達的出口許可“非常期待能很快發貨H20，我非常高興，這真是個非常、非常好的消息。”黃仁勳還宣布，輝達將發表一款名為RTX Pro專為計算機圖形、數字孿生和人工智慧設計的新顯卡。



H20是輝達為大陸市場專門設計的較低效能版本AI晶片，原本是為了符合美國先前對AI硬體銷售的限制而開發的。然而，特朗普政府在今年4月擴大相關管制，禁止輝達向大陸市場銷售H20晶片。



黃仁勳曾抱怨，降規版H20晶片遭美國管制出口，輝達須認列高達55億美元損失，這讓他“深感痛苦”。如今特朗普政府放行，是黃仁勳的一大勝利。