卓榮泰：演習在強化防衛意識無人能置身事外

卓榮泰與台中市長盧秀燕視察傷患救治演練。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月15日電（記者 方敬為）2025城鎮韌性演習今天率先在台中市登場，“行政院長”卓榮泰視察表示，城鎮韌性演習首次辦理，圓滿成功，該演習配合政府全社會防衛韌性政策，意在強化全民防衛意識，唯有建立全民防衛意識，台灣才能因應可能的緊急災變。他呼籲地方要與“中央”合作守護台灣，大家都是防衛的一份子，無人能置身事外。



城鎮韌性演習今年首次辦理，15日從中台灣出發，包括台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣等縣市下午1點半至2點同步進行防空演練，台中市則鎖定清水、沙鹿、梧棲等行政區，下午2點至傍晚5點半接續綜合操演，聚焦戰時應變處置。



盧秀燕擔任演習指揮官，從上午兵棋推演到下午實際操演都親自參與，卓榮泰下午也抵達台中視察傷患救治演練，兩人共同瞭解戰時緊急醫療救護站運作模式，現場操演包括臨時手術室搭建、中重症傷患送醫救治、災民安置收容等，場面逼真。



盧秀燕強調，孫子兵法說，“無恃其不來，恃吾有以待之！”城市安全不能僅憑過往經驗，戰爭與災變發生方式不斷改變，市府團隊必須隨時精進、超前部署。我們要做最壞的打算、最好的準備，讓市民的損失降到最低，也期望不要發生戰爭及災變，達到最高境界備而不用，有備無患。



卓榮泰指出，此次演習是歷來最不同、最實戰化的演練，以“五實”（實人、實地、實物、實作、實景）方式執行，特別強調無劇本、隨機應變的臨場能力。他強調，真正的兵棋推演核心在討論，而不是報告，唯有在平時建立完善計劃與行動準據，戰時才能無縫銜接應變。