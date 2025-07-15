黃國昌：檢察官淪鷹犬　唯一目標是繼續押柯

黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已羈押逾10個月，台北地方法院15日下午召開延押庭。民眾黨主席黃國昌15日表示，檢察官反對任何形式代替羈押，不令人意外，這些人不過是鷹犬、工具、執行掌權者的意志，衹有一個目標就是要繼續關柯文哲、繼續押柯文哲。



台北地方法院15日下午針對柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、眾望基金會前董事長李文宗召開延押庭，決定是否繼續延押。同案威京集團主席沈慶京11日因病獲准新台幣3億元交保，其中2億元為人保。



黃國昌15日上午南下出席捲入京華城案的前台北市副市長彭振聲的妻子的告別式後，下午3點半趕回台北旁聽。黃受訪時表示，檢察官堅持必須繼續羈押柯文哲，當法官詢問以具保或強制處分代替羈押的相關意見時，檢察官依然堅持必須羈押，反對以其他任何方式代替，大家聽了都非常憤怒，但這樣的回應並不令人意外。



黃國昌批評，檢察官就是在執行掌權者的意志，不過是鷹犬、工具，不會管目前審理程序到底還有沒有羈押的理由與必要，衹有一個目標，就是要繼續羈押柯文哲。因此，柯文哲才會向法官說，若要羈押就衝著柯文哲一個人，不要牽連其他無辜的人。



黃國昌說，柯文哲今天講的話令人感動，第一、柯再度重申自己絕不可能逃亡，並不是任何法律上的理由，而是每次來開庭都聽到小草在外面聲援，自己怎麼可能放下支持者逃亡，柯寧願死在看守所裡面也不可能逃亡。第二、法官問交保金額，柯文哲說得很明白，自己是奉公守法，以前是醫生，後來當台北市長，沒什麼其他多餘的錢，若交保金額太高，寧願被關在看守所。



黃國昌指出，他不知道法官問替代羈押的可能性是真的在問？還是做做樣子？但檢察官的態度很明確堅持要繼續羈押。他不知道“中華民國”的司法制度沉淪到什麼樣子，重要的關鍵證人都已交互詰問完，為何還有羈押的必要？是因為這些證人在法院審理庭中，把檢察官的臉打得很腫，所以檢察官覺得很丟臉要繼續羈押嗎？這是什麼司法程序？



黃國昌認為，柯文哲是一個選過“總統”的人，今天在法庭上的發言，讓人看到什麼是領導人的高度，心心念念的不僅是自己的案子，而是台灣的司法制度不能再繼續這樣沉淪下去，怎麼樣還給台灣人民值得信賴的台灣司法，是我們未來要共同努力的目標。