林深靖：民眾對綠失望卻不一定轉成期望藍

左翼民間團體平行政府秘書長林深靖。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月16日電（記者 蔣繼平）南台灣雖非7月26日大罷免主戰場，丹娜絲颱風重創賴清德本命區台南，可能成為風向逆轉的關鍵。左翼民間團體平行政府秘書長林深靖接受中評社訪問表示，如同賴的團結十講，賴到台南勘災也引起許多爭議，增加藍綠相罵本，但對民進黨失望，不一定轉為對國民黨有期望，只能說，大罷免是民進黨自己佈的局，這麼辛苦去佈局，卻這麼容易就被破局，就更顯示民進黨執政的無能。



他認為，民進黨若大罷免變成大挫敗，相信對台灣的民主會帶來更好、更正向的改變。



林深靖，1961年生，在台南定居，法國理昂第三大學現代文學碩士。曾任《南方雜誌》編輯、《亞洲周刊》特約評論員。著有《政經事件簿》、《無德小英》等作品。社運界人士，目前擔任平行政府秘書長，訴求與當權統治者處於平行抗衡的狀態的民間團體。



丹娜絲颱風重創台南，台南市府統計全市逾7千戶屋頂受損，包括屋頂全掀、半掀等，分布於全市21個行政區，其中以七股、鹽水、白河、西港、學甲及將軍等六區災情最為嚴重。



林深靖表示，台南是賴清德的本命區，也是丹娜絲颱風重災區，七股、鹽水、白河、西港、學甲及將軍等沿海地區，過去是曬鹽養殖重要的產業區，也是非常綠、很支持民進黨的區，民進黨幾次選舉在這邊都大獲全勝。甚至，過去曾把虱目魚賣到大陸，讓漁民保障利益，但投票比例也沒有影響，民進黨還想出口號“賣魚不賣身”，把不利因素轉過來，只能說民進黨選舉相當厲害。



林深靖表示，因為發展綠電，沿海地帶逐漸被光電板取代，加上魚塭租金提高，年輕人返鄉可能也找不到地，漁民的身價越來越低。台南雖是賴清德起家厝沒錯，從賴1996年當選“國大”、“立委”、市長、“總統”到現在30年了，但是在台南太順利了，得票都遠超過國民黨，培養出賴的傲態，離漁民越來越遠。這次賴清德勘災與漁民的對應來看，就看得出來更不把漁民看在眼裡。

