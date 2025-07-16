新北副市長劉和然：守住大罷免　表達不滿

新北市副市長劉和然接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月16日電（記者 張穎齊）24名中國國民黨籍“立委”、新竹市長高虹安大罷免案將於26日投開票。中國國民黨籍新北市副市長劉和然向中評社表示，大罷免是用少數人的投票去決定台灣的未來，新北市共有5名藍委一定要全力守住，大罷免若成功，會是對台灣未來的否定，“賴政府”將一黨獨大。



劉和然指出，他希望賴清德講話能多點溫度，面對國際詭譎多變的政治、經濟，要花多點心思在內政，否則就會出現近期到南部勘災，講了讓災民不舒服的話（“國軍”不進入民宅、要老翁自己上屋頂蓋帆布、面對災民手機沒訊號卻堅稱有），還有在團結“國家”十講時一直考古，更使“行政院”不斷對在野黨提出“釋憲”，普發全民1萬元新台幣也想“釋憲”，這次26日要投下不同意罷免票，將要告訴賴清德，大家對賴發動大罷免的不滿。



劉和然，出生於彰化，台灣科技大學管理學博士，曾任新北市政府副秘書長、市政顧問、環境保護局長、台北縣政府教育局長、台北縣立義學國中校長、理化教師等。是國民黨籍新北市長侯友宜的左右手。



劉和然說，新北市有405萬人，新北目前有5名藍委被罷免投票案成案，包括藍委葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、洪孟楷，另外藍委羅明才的罷免連署案也在被補件中。當這6位藍委去年剛上任時，侯友宜與他都會去見面，當然也包括民進黨籍新北市“立委”，都希望不分黨派、一起與市府合作。可是最近是否發生民進黨政府的政黨政治，凌駕地方政府的需求之上？



劉和然對中評社說，這次財政收支劃分法，在野黨“立委”讓新北市政府多分配到了374億元新台幣的統籌分配款，可是“行政院”卻很惡劣，直接去刪除地方政府的一般補助款，影響新北市的基礎建設、教育、社福等項目，更完全反對財劃法，其實新北市就算獲得374億元，新北市民人均預算還是六都最低。

