劉和然：“教長”莫將意識形態放進課綱教材

新北市副市長劉和然接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月16日電（記者 張穎齊）針對台“教育部”預計9月上路13篇“識讀中國”教材，引起學界關注是否有政治意識形態。中國國民黨籍新北市副市長劉和然接受中評社訪問表示，政治不該干涉教育，“教育部”更不該主動介入，尤其是“教育部長”也不宜用個人政治意識形態，去放進課綱教材裡；“國安”方面當然可重視，但教育文化方面不宜用對立、貼標籤方式介入。



“教育部”宣布完成13篇“識讀中國”教材，預計9月開學上路，之後還會陸續增加。陸委會副主委梁文傑表示，陸委會有提醒“教育部”，“中國大陸人民也是‘中華民國國民’”的說法“已經失效”。“教育部長”鄭英耀4月更說，“台灣跟中國‘一邊一國’，無庸置疑”。有媒體評論此舉嚴重“違憲”。



教育界出身的劉和然表示，他是最反對“教育部”用政治意識形態介入教材或課綱，他不否認“中央政府”在面臨很多“國安”、政治議題發酵時，有些政治立場要表態。但最不該強烈表達個人政治立場的就是“教育部長”，因按照《教育基本法》，教育是自主、政治不能介入教育。鄭英耀不該將個人意識形態放進教材，身為教師，是不可將個人的價值觀強加給學子，否則將影響整個下一代教育環境，很不妥。



劉和然，出生於彰化，台灣科技大學管理學博士，曾任新北市政府副秘書長、市政顧問、環境保護局長、台北縣政府教育局長、台北縣立義學國中校長、理化教師等。是國民黨籍新北市副市長侯友宜的左右手。



面對課綱、教材的去中化或有抗中疑慮，劉和然說，同一種民族，可能會建立不同的“國家與主權”、政體，但在文化教育方面，是不該被抹煞掉的，比如108課綱的疑慮，就使很多基層教師發起反彈，他期盼“教育部”要聽進去，視野別縮小。大家一定都重視“國安”，但在“國安”之外，不宜無限上綱到在教材中，進行抹黑、標籤化、阻擋認識與交流。

