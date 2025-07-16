中評鏡頭：開箱仁武糧倉　夠高雄人吃3個月

“農業部農糧署”仁武倉庫上方有明顯的LOGO。（中評社 蔣繼平攝） “農業部農糧署”仁武倉庫，其中A01、A02為水冷式冷藏倉，面積各約為779坪，空間寬敞，一袋袋的太空袋堆疊著。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月16日電（記者 蔣繼平）全台共有1847棟糧倉，分散17個縣市，庫存共127.2萬公噸，足夠台灣民眾13個月以上消費量。位於高雄市仁武區八德二路上的“‘農業部農糧署’農糧署仁武倉庫”就是其中之一，共儲備1673公噸進口米，足夠全高雄市吃3個月。藉本次城鎮韌性演習“行政院”安排視察，也讓外界一窺仁武倉庫的神秘面紗。



“行政院長”卓榮泰15日前往高雄市視察“‘農業部農糧署’仁武倉庫”，聽取“稻米存量安全整備現況及強化糧食安全韌性”簡報。民進黨籍高雄市長陳其邁，綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、黃捷等人陪同。並依序至一號倉庫、冷水主機房及冷鏈倉庫現地視察並合影留念。



卓榮泰表示，7月為團結月，政府整合萬安、民安及漢光演習，以“城鎮韌性演習”全面檢視關鍵民生物資儲備與調度動能。“糧食安全”是民生物資最重要的核心之一，期許未來能有效率地更新儲糧設備，以“品質更好、數量更多、時間更久”三大原則儲放糧食，讓人民生活遭遇危機挑戰時能擁有最基本的保障。



根據簡報介紹，仁武倉庫含3棟倉庫，分別為A01、A02、A03倉。其中A01、A02為水冷式冷藏倉，面積各約為779坪，倉容量共計8千公噸。A03為氣冷式冷藏倉，面積478坪。仁武倉庫附設辦公室、地磅室、主機房、電動堆高機4台。地點鄰近左營高鐵站、楠梓及燕巢交流道，交通運輸便利，可及時支援高雄地區糧食需求。



簡報提到，A01、A02倉庫主要為進口米進儲之用，儲備1673公噸進口米，包含1千公噸糯白米、673公噸白米。2025年度預計進儲中短白米6批次，計1800公頓，糯白米300公噸。A03倉庫為調節蔬果運銷，主要為冷鏈倉儲使用，規劃儲放品項蔬果、雜糧的農糧產品。

