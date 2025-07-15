法庭攻防！鄭文燦律師轟檢察官入人於罪

鄭文燦的律師錢建榮（中）、鍾維翰（左）與施宣旭（右）在庭訊後於桃園地方法院外接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月15日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年。鄭文燦今日第8次出庭，經過2.5小時勘驗2017年3月31日和5月9日兩次桃園市政府內部相關會議錄音後，檢辯雙方又經過約1小時的攻防，直到傍晚約6時才結束庭訊。



鄭文燦的律師錢建榮、鍾維翰與施宣旭在庭訊後於桃園地方法院外接受媒體聯訪。錢建榮忍不住怒轟桃園地檢署檢察官表示，檢察官明明早已勘驗過相關會議錄音，卻刻意抹去對鄭文燦有利的部分，非要去指控該案是鄭去違法主導，這不是入人於罪？什麼是入人於罪？



錢建榮指出，檢察官在起訴書試圖要用當時桃園市政府呈報“國家重大建設計劃”，指控鄭文燦要幫廖姓父子的9.12公頃解套，但實際上“國家重大建設計劃”根本就不是當時桃園市政府的主張，而是營建署指示桃園市政府要去做的，這從今天的會議錄音就可以聽得非常清楚。桃園市政府後來的會議紀錄與相關簽呈也都寫得很清楚，就是營建署請桃園市政府都發局去呈報“國家重大建設計劃”，但檢察官在起訴書中卻張冠李戴。



錢建榮提到，今天庭訊時讓他非常驚訝的是，檢察官竟說就算是當時的營建署長許文龍要桃園市政府呈報“國家重大建設計劃”，“但鄭文燦收了錢，又沒有分一半給營建署長”，還是構成“不違背職務收賄罪”，這樣的論證邏輯真的非常荒謬。檢察官要不要乾脆用“利用職務上機會詐取財物罪”來起訴鄭文燦好了？因為檢察官竟認為鄭吞了營建署長一半的錢。



錢建榮說，檢察官又稱桃園市政府在2017年5月9日的會議紀錄顯示，鄭文燦在得知美光公司並無意願到桃園設廠後，所以用美光公司要到桃園設廠去呈報“國家重大建設計劃”的理由非常薄弱，然後鄭卻還要繼續去推動“國家重大建設計劃”，目的是為了要解套廖姓父子9.12公頃自辦市地重劃的法定限制。



錢建榮強調，但根據今天勘驗的會議錄音可以發現，鄭文燦實際上並無意將美光公司加進來，若有加進來當然最好，但就算沒有，原定的9.12公頃土地加上原來的41公頃土地本來就是要一起呈報為“國家重大建設計劃”，所以跟是否要納入美光公司根本是兩回事。

