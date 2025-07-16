中評關注：傳賴清德出訪　轉移大罷免戰場？

傳出賴清德將可能於8月出訪中南美洲，並且過境美國本土，此消息有意轉移，大罷免賴在第一線的焦點。（照片：府方提供資料照） 中評社台北7月16日電（記者 黃筱筠）就在大罷免投票倒數十天之際，傳出賴清德即將在8月出訪中南美洲，且可能過境美國本土。這個訊息的釋出，是否代表賴清德試圖想要從大罷免戰場中跳脫出來，又或者大罷免目前情勢對民進黨不利，賴想要藉由“外交”尋求突破，相關效應值得後續注意。



賴清德之前為了大罷免造勢，舉行“團結十講”，因為演講內容爭議不少，被認為是拉抬藍營凝聚力。加上最近的丹娜絲颱風造成台南災情慘重，賴清德南下勘災與災民對話，一再被放大檢視，認為許多說法都不適宜，這也會連帶影響大罷免情勢，甚至台南選情。



賴清德目前藉著勘災與漢光演習，與大罷免拉開距離，“團結十講”暫時不知道何時繼續。加上7月26日就要舉行罷免投票，目前觀察起來的趨勢都認為要罷免掉6席藍委，有其難度，那對於民進黨來說大罷免就是失敗。賴從“團結十講”站上大罷免第一線，現又退回到第二線。



加上台灣民意基金會最新民調顯示出，賴清德呼籲“民進黨應與公民同行推動大罷免”，最新民意顯示，三成三基本上認為賴呼籲是適當的，五成三認為不適當。賴清德最新聲望支持度42.9%，與不支持44.9%，再度呈現“死亡交叉”，大罷免如火如荼進行中，賴聲望重挫5.8個百分點；加上推動大罷免民進黨的好感度下降，社會對民進黨產生一種負面的、不友善的、冷淡的觀感。



民調趨勢都呈現出民眾並不贊同民進黨力挺大罷免，也不認同賴清德站上第一線。而賴清德“團結十講”只進行到四講，卻意外凝聚非綠軍氣勢。風災重創台南、嘉義縣市等地，賴順勢暫緩“團結十講”，但賴到台南本命區勘災，卻一再引發災民不滿，這也讓大罷免氣勢呈現下滑趨勢。



現在傳出賴清德要出訪中南美洲，並且是上任後首度要過境美國本土，並且可能過境紐約，這等於賴清德要將自己拉離大罷免戰場，新闢“外交”戰場以自身高度重新創造議題。只是接著又傳出美國總統特朗普可能顧及與中國大陸關係，希望進行中美元首會議，可能否決賴的過境，賴能否順利過境美國本土，目前看來可能仍是未定數。

