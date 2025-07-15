桃檢質疑鄭文燦：不可能不知對方給錢用意

桃園地檢署主任檢察官呂象吾（右）、肅貪組檢察官陳嘉義（左）與公訴組檢察官邱健盛（中）今日到桃園地方法院出庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月15日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年。鄭文燦今日第8次出庭，經過2.5小時勘驗2017年3月31日和5月9日兩次桃園市政府內部相關會議錄音後，檢辯雙方又經過約1小時的攻防，直到傍晚約6時才結束庭訊。



桃園地檢署主任檢察官呂象吾在勘驗兩次會議錄音後認為，行政機關採納人民陳情的訴求，這樣的行為本身並不違法，但問題是鄭文燦在多次開會的過程中，不僅早已知道了廖俊松的訴求，甚至還在會議中做出了有利於廖俊松的決定，因此在這種情況之下，廖俊松交付500萬元給鄭文燦時，縱使是再沒有社會經驗的人，也能夠清楚聯想到對方給錢的用意，主觀上完全不可能不知道對方給錢的目的。



對於今天勘驗錄音擋，呂象吾在法庭上表示，2017年3月31日的會議紀錄之前已經勘驗過，今天辯護人再次聲請勘驗相同的會議錄音，並沒有說明所要證明的待證事實，檢察官猜測辯護人想要證明的待證事實，應該是時任營建署長許文龍於該次會議中，曾提出要以重大經濟建設為由，將本件9.12公頃土地報行都市計劃變更。



呂象吾指出，假如辯護人聲請勘驗的待證事實確實是如此的話，檢察官對於這個待證事實完全不爭執。因為就如同檢察官前次準備程序所述，檢察官起訴被告的罪名是“不違背職務收受賄賂罪”，只要被告鄭文燦基於市長的職務身份收取新台幣500萬元，並做出起訴書第17頁所載的職務行為，就會構成不違背職務收受賄賂罪，



呂象吾強調，不論後續的都市計劃變更程序是對的還是錯的，也不論是被告自己想做或是別人建議的，都不會影響犯罪成立，而本案的500萬元是被告鄭文燦單獨收取的，事後也沒有分給許文龍，就算本案都市計劃變更的方式是許文龍建議的，也根本不會影響被告鄭文燦構成犯罪。