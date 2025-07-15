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鄭文燦步出法庭心情好　和媒體寒暄送祝福
http://www.CRNTT.com   2025-07-15 21:06:43


鄭文燦今日庭訊後心情大好，握著媒體記者的手送上溫暖祝福。（中評社　盧誠輝攝）
　　中評社桃園7月15日電（記者　盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年。鄭文燦今日庭訊後看起來心情大好，離開桃園地方法院上車前，遇見過去熟識的媒體記者跟他寒暄，鄭還特別停下腳步轉頭握住該名記者的手笑說“不管你做什麼決定？我都祝福你。”

　　桃園地方法院今日下午開庭勘驗2017年3月31日和5月9日的桃園市政府內部會議關鍵錄音檔。鄭文燦由王牌律師團錢建榮、鍾維翰與施宣旭擔任辯護律師，桃園地檢署則由主任檢察官呂象吾、肅貪組檢察官陳嘉義與公訴組檢察官邱健盛戰。

　　桃園地方法院經過2.5小時會議錄音檔後，檢辯雙方又經過約1小時的激烈攻防，直到傍晚約6時才結束庭訊。審判長孫立婷在庭訊後諭知，8月7日上午9時50分再次開庭，將勘驗桃園市政府最後兩次相關會議記錄錄音檔。

　　鄭文燦在歷經約3.5小時的庭訊後，雖然神情看起來有些疲憊，但在律師陪同下步出桃園地方法院時，心情看起來卻非常不錯，有過去和鄭熟識的媒體記者上前寒暄，鄭也特別停下腳步轉頭握住該名記者的手笑說“不管你做什麼決定？我都祝福你。” 


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