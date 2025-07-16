中評關注：柯P效應漸減　民眾黨避免邊緣化

民眾黨長期打的“柯Ｐ”牌，逐漸有邊際效應遞減的危機。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）台灣民意基金會15日公布的民調，藍綠白政黨支持度中，凸顯藍綠在大罷免激戰白熱化下，白營逐漸遭邊緣化，長期打的“柯P”牌在今年1月1日創下15萬人上街頭的最高峰後，已有邊際效應遞減的危機。726大罷免投票後，接著可能還有“立委”的補選，白如何避免被邊緣化，成當務之急。



台灣民意基金會15日公布最新民調，民進黨支持度持續坐穩第一，且比上個月略增0.6個百分點，來到36.5%；中國國民黨也上升1.3個百分點，來到21.5%；民眾黨則下跌3.5個百分點，來到11.5%，這也是自2022年4月以來最低的紀錄。“藍白合”加在一起，還輸民進黨3.5個百分點。



24位藍委及遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投票，藍綠開始在掃街拜票、造勢上短兵相接，選戰激烈化也造成民眾黨支持度萎縮，以台灣1%約等於19.5萬名成年人來說，民眾黨等於一個月內少了68.25萬人，而以民眾黨在2024年獲約304萬票來看，少了近五分之一的選民支持，對民眾黨來說傷害不可謂不大。



民眾黨政黨支持度的“崩跌”，勢必與台灣社會重大時事“大罷免”有關，而大罷免這一局幾乎是藍綠對決，即便在民眾黨主席黃國昌的號召下，白持續力挺藍委、720也將辦大型造勢活動“反惡罷”，藉以避免民眾黨在藍綠大罷免這一局遭邊緣化，但白顯然仍持續失血。



民眾黨前主席柯文哲在去年8月涉京華城案、政治獻金案後，幾乎整個民眾黨都圍繞著柯案打轉，去年底台北地檢署正式起訴柯文哲，再加上“111釘孤枝”集會活動衝出15萬人上街頭的氣勢後，也讓民眾黨從今年1月到6月的政黨支持度穩定維持在13%上下，但隨著大罷免藍綠激戰的白熱化，民眾黨支持度7月卻跌落到11.5%，除了邊緣化外，恐怕“柯P”牌已有邊際遞減效應。

